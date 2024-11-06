Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak! - Son Dakika
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Yaşam

Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!

Somer Şef\'in \'\'Dubai çikolatası\'\' sözleri ortalığı karıştıracak!

Son zamanların gözde tatlısı Dubai çikolatası gündemden düşmüyor. Katıldığı programda Dubai çikolatasını veto eden ünlü şef Somer Sivrioğlu, sunduğu yarışmada da Dubai çikolatasının kesinlikle yapılmayacağını belirtti.

06.11.2024 07:29
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Türkiye'de her geçen gün Dubai çikolatasına talep artıyor. Birçok marka da bu çikolatanın üretimine başladı.

Candaş Tolga Işık, son zamanların gözde çikolatasını Az Önce Konuştum programında Türkiye'nin ünlü şeflerine sordu. Somer Şef'ten ise Dubai çikolatası ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

"YARIŞMADA YAPILMAYACAK"

Işık'ın "Dubai çikolatası hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Somer Sivrioğlu, "Çok ciddi şart koyarım, yapılmayacak. Dubai çikolatası, Masterchef'te yapılmayacak. Bu kadar nerden çıktı? Niye çıktı? Normal çikolata varken niye içine kadayıf koyalım?" cevabını verdi.

"Dubai çikolatası yer misiniz?" sorusuna ise Somer Şef "Hiç yemedim, yemem de" dedi.

Somer Şef'in 'Dubai çikolatası' sözleri ortalığı karıştıracak! 'Çok ciddi şart koyarım'

"DUBAİ ÇİKOLATASI İÇİN ÇILDIRMAM"

Mehmet Yalçınkaya ise Dubai çikolatasını "çikolatalı künefe" olarak tanımladı. Yalçınkaya şunları söyledi: "Aslında bu çikolatalı künefe. Biz her şeyi yorumluyoruz ya, orada da aslında bir tane künefe yapılıyor. Bu künefenin üzerine bir çikolata sos dökülüyor. Ben bir sefer yedim. Onu da Hollanda'da bir fuarda yedim. Bayılmadım. Dubai çikolatası yemek için çıldırmam."

Danilo Zanna ise "Kadayıf ve çikolata tabi güzel olabilir. Hiç yemedim, merakım da yok." yorumunu yaptı.

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL MEŞHUR OLDU?

Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait. Yemek fenomeni Maria Vehera'nın incelemesinin ardından İngilizce içerikler arasında viral hale geldi ve popülerliği tüm dünyaya yayıldı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Gastronomi, Magazin, Yaşam, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak! - Son Dakika

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