SUP Board Yaparken Boğulma Tehlikesi Geçirdi

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde SUP board yaparken fenalaşan Ömer Meriç Özarbey (19), boğulma tehlikesi geçirdi. Gruptaki asistan hekimin suda müdahale ettiği Ömer Meriç Özarbey, deniz polisi tarafından kıyıya çıkarıldı. Olayı gözyaşları içinde izleyen ablası, kardeşiyle hastaneye gitmek isteyince deniz polisi kendisine şort ve tişört verdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Ablası Dilan ve 5- 6 kişilik arkadaş grubuyla sabah saatlerinde SUP board yapan Ömer Meriç Özarbey, açıkta bulunan ablasının yanına gitmek istediği esnada suda fenalaştı. Su yutan Meriç, fenalık geçirince yardımına ablası ve arkadaşları gitti. Suyun içerisinden SUP board üzerine alınan Ömer Meriç Özarbey'e, grup içerisinde bulunan asistan hekim Ramazan Kılınç ilk müdahaleyi yaptı. Ömer Meriç Özarbey, ihbarla olay yerine gelen deniz polisi tarafından Kaleiçi'nde yer alan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Solunumu açık ancak bilinci kapalı olan Özarbey, limanda bekleyen ambulansa alındı. Burada yapılan müdahale ile Özarbey, kendine geldi. Ömer Meriç Özarbey daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

'30 SANİYE KADAR SUYUN İÇERİSİNDE KALMIŞ'

Kardeşiyle hastaneye gitmek isteyen ancak kıyafetleri yanında olmayan abla Dilan'a, deniz polisi şort ve tişört verdi. Ambulansta kıyafetleri giyen abla ardından sağlık ekibiyle hastaneye gitti. Ömer Meriç Özarbey'e ilk müdahaleyi yapan asistan hekim Ramazan Kılınç, "30 saniye kadar suyun içerisinde kalmış. İlk baştan itibaren nabzı açık ve solunum veriyordu. Biz sadece pozisyon verdik. Polisler hızlı şekilde gelerek yat limanına çıkarıp sağlık ekibine teslim ettik. Ambulansta da durumu iyiydi ve bilinci açıldı" dedi. Ömer Meriç Özarbey'in durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.