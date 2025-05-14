Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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Yaşam

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa\'da eşleşmeler belli oldu

Bu yıl dörtlü final şeklinde gerçekleşecek olan Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası eşleşmeler belli oldu.

14.05.2025 23:15
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Kupa'nın formatını değişmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın sonucu merakla bekleniyordu. Dörtlü final şeklinde gerçekleşecek Süper Kupa'ya katılacak takımlar Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından büyük oranda netleşti.

GALATASARAY - TRABZONSPOR EŞLEŞMESİ

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 1 puan uzaklıkta bulunduğu Süper Lig şampiyonluğunu da kazandığı takdirde Süper Kupa yarı finalinde Kupa finalisti Trabzonspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE YA BEŞİKTAŞ'LA YA DA SAMSUNSPORLA

Lig ikincisi Fenerbahçe ise ligi üçüncü sırada tamamlayan (Beşiktaş ya da Samsunspor) ile karşılaşacak. İki karşılaşmanın kazananı finalde karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Yaşam Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Oooo:
    Fenere ne var Kupanın sapımı 52 8 Yanıtla
  • trgyky1978:
    Sırf fenarasyonbahce süper kupa oynasın diye icat edilmiş uydurma uygulama direkt fenere verin olsun bitsin 40 10 Yanıtla
  • ahmet dogdu:
    yine bir yerlerde fenere kupa verme sistemi devrede ama Rabbim bunlara o fırsatı vermez,, Cimbom alır onu da..?? 32 9 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Cok güzel lobi yapiyor fetosaraylılar hem ağlıyor federasyondan şikayetciler avrupada sıfır cekip şampiyonluk kutluyorlar hayırli olsun siz bu hakemlerle seneyede şampiyon olur avrupada sıfır cekersiniz 12 27 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    fener ağlama çalışmalarına başlasın 25 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YİNE HAMSU TAVA SONRA KUŞ DOLMASI 23 7 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    suyu cıkmış 19 1 Yanıtla
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