Survivor\'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı

Survivor All Star 2025'in yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Çılgın Sedat'ın havuzda bayıldığı görüldü.

Zorlu oyun sonrası havuza düşen Çılgın Sedat baygınlık geçirdi. Sedat'ın yardımına tüm arkadaşlarının koştuğu görüldü. Baygınlık geçiren Sedat'a yapım ekibinin ve doktorun hemen müdahale ettiği görüldü.

Sosyal medyada bazı kullanıcıların Çılgın Sedat'ın rol yaptığını iddia eden yorumlar yazması üzerine şarkıcının eşi Özlem Kapurtu tepki gösterdi.

Özlem Kapurtu, Instagram hesabından ''Vicdan ve merhametini yitirmiş insanlara olsun bu sözüm. Sizin nasıl kalbiniz var. Ailesinin izlediğini bilen bir baba var. Baba hiçbir için ailesine bu anı yaşatmaz. Ne yaşayacağımı bilir. Bizi geçtim hadi ama evlatlarına asla. Yeter yahu adam prim, yarış derdindeymiş ne. Halk oylaması mı var. İşte tam tersi. Neyse o ortada. Bazı şeylerden kaçsa orada istatistik kasar'' notunu paylaştı. Bayılarak sevenlerini korkutan Çılgın Sedat'ın sağlık durumu yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.