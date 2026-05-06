Tekirdağ'da Hıdırellez Coşkusu

06.05.2026 10:30
Tekirdağ'da 5 bin kişi Hıdırellez etkinliğinde kahvaltı yaptı, dileklerini denize bıraktı.

TEKİRDAĞ'da baharın müjdecisi Hıdırellez, sahilde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kahvaltıyla kutlandı. Katılımcılar, kahvaltıdan sonra kağıtlara yazdıkları dileklerini denize bıraktı.

Tekirdağ Valiliği himayesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, deniz kıyısında Hıdırellez etkinliği düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla, yaklaşık 5 bin kişi sahilde kurulan masalarda kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından katılımcılar, yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını Marmara Denizi'ne bırakıp dua etti. Sahilde kuma dileklerini çizenler ise davul ve klarnet eşliğinde dans edip eğlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 bin kişi kahvaltımızı yaptık. Dolduk, taştık. Seneye inşallah kahvaltı programını güzel bir havaya denk getirip, 10 bin kişilik yapmayı düşünüyoruz. Boydan boya bütün sahili donatıp, vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Yaşam

