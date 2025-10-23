Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü - Son Dakika
Yaşam

Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü

Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
23.10.2025 14:30
Konya'da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşandı. Market içerisindeki izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son Dakika Yaşam Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü - Son Dakika

SON DAKİKA: Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü - Son Dakika
