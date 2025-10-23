Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.
Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Yaşam › Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü - Son Dakika
