Toplu ulaşımda grev! Metro seferlerini stajyerler yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Toplu ulaşımda grev! Metro seferlerini stajyerler yaptı

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Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan Burulaş işçileri greve gitti. Toplu ulaşımda yüzbinlerce Bursalının sıkıntı yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ek tedbirler aldı. 1500 halk otobüsü aynı anda sabah saatlerinde sefere çıktı. Greve katılmayan bazı çalışanlar da görevinin başına geldi. Bazı noktalarda ise trenleri stajyerlerin çalıştırdığı öğrenildi.

20.05.2025 09:52  Güncelleme: 10:02
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan BURULAŞ işçileri greve gitti. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gece yapılan toplantıda anlaşma sağlanamadığını saat 04.40'ta sosyal medya üzerinden duyurdu. Sendikanın taleplerinin karşılanmasının imkansız olduğunu belirten Bozbey, sabah saatlerinden itibaren ise yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsünün, Bursalı vatandaşları mağdur etmemek adına ring atacağını belirtti.

"1500 HALK OTOBÜSÜ GÖREV BAŞINDA"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımla ilgili sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, sendikayı ikna edemediklerini ifade ederek, "Bütçemiz oranında üstelik de Ankara ve Konya'nın da vermiş olduğu aylık bedellerin üzerinde bir ücret vererek yine de sendikayı ikna edemedik. Malesef sendikanın tutumundan dolayı da greve gitmek zorunda kalındı. Biz de hemen arkadaşlarımızla faaliyete başladık. Sizlerin ulaşımının hak olduğunu düşünerek hiç kimse ulaşım konusunda vatandaşlarımızın bir yerden bir yere gitmesini engelleyemez. Bu anlamda ben greve katılmayıp da görevinin başına dönecek olan dönmesini istediğimiz arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar vatandaşımızı bir yerden bir yere sağlıklı bir şekilde ulaştıracaklardır. 1500 civarında halk otobüsü de aynı anda görevi başında. Diğer çözümlerimiz de var. Biz bu grevi asla istemedik. İstememiz asla mümkün değil. Biz işçimizin yanındayız. Onların yaşam standartlarını yukarıya çekmek için elimizden geleni yaptık. Olağanüstü şartlara rağmen biz gerekeni yaptık, sendikayı ikna edemedik. Kısa süre içerisinde bu grev tamamlanır. Bursalı hemşerilerimiz nefes alır. İsteğimiz grevin bir an önce sona ermesi. Bunun için çaba gösteriyoruz. Sendika malesef başka şeyler düşünüyor olabilir. Ancak onun da takdirini çalışanlarımıza ve Bursa halkına bırakıyorum." dedi.

Toplu ulaşımda grev! Metro seferlerini stajyerler yaptı

"ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Bozbey şunları kaydetti: "1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler; tren sürücülerimize net 73 bin 886 TL, bakım formenlerimize net 79 bin 576 TL, şoförlerimize net 62 bin 300 TL, temizlik görevlilerimize ise net 50 bin 508 TL'dir. 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere teklif edilen ücretler ise; tren sürücülerimize net 84 bin 237 TL, bakım formenlerimize net 90 bin 951 TL, şoförlerimize net 69 bin 585 TL, temizlik görevlilerimize net 56 bin 637 TL'dir. Önümüzdeki günlerde, günlük hayatın aksamaması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Ayrıca Özel Halk Otobüslerimiz çalışmaya devam edecektir. Bursamızın hakkını ve hukukunu her şartta ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz"

Toplu ulaşımda grev! Metro seferlerini stajyerler yaptı

TRAFİK FELÇ OLDU

Bazı noktalarda metro seferlerini stajyer sürücüler yaparken, yaklaşık bin 500 adet özel halk otobüsü de ring attı. Sabah saatlerinde çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen ya da çalışmaya giderken toplu ulaşım tercih etmeyen vatandaşlar da trafiğe sebep oldu.

Toplu ulaşımda grev! Metro seferlerini stajyerler yaptı
Kaynak: İHA

İş Dünyası, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Toplu ulaşımda grev! Metro seferlerini stajyerler yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ceylan.568:
    Bursalılar daha bu iyi günleriniz 12 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    BURSA HALKI BUNLARI HAKETMİYOR 5 6 Yanıtla
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