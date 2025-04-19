TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

Eskişehir'de çekilenve TRT'de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Taner' karakterini canlandıran 33 yaşındaki Atan'ın akşam saatlerinde, yemek arası sonrası sete dönüşte trafik kazası geçirdiği belirtildi. Berk Atan, bulunduğu araç takla attı.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, minibüsten yola savrulan oyuncunun kaburga kemiği çatladı. Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, daha sonra bir süre dinlenecek.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelmiş ve aslen Boşnak kökenlidir. Lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır.

Modellik kariyerine 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vaat Eden" seçilerek adım atmıştır. 2012 yılında ise aynı yarışmada birincilik elde etmiştir. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Her Şey Yolunda Merkez" dizisiyle başlamış, ardından "Güneşin Kızları", "Dayan Yüreğim", "Cennet'in Gözyaşları" gibi projelerde rol almıştır. En bilinen rolü ise TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner Kaya karakteridir.

Berk Atan, 1.88 cm boyunda ve 85 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan oyuncu, aynı zamanda Galatasaray taraftarıdır ve bir köpeği olan Ares'e sahiptir.

Berk Atan'ın rol aldığı bazı projeler:

"Her Şey Yolunda Merkez" (2013)

"Güneşin Kızları" (2015–2016)

"Dayan Yüreğim" (2017)

"Cennet'in Gözyaşları" (2017–2018)

"Gönül Dağı" (2020–günümüz)

"Tahin Pekmez" (2017) – Film

"Üçüncü Gün" (yakında) – Film