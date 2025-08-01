TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda - Son Dakika
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Yaşam

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda

TSK\'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
01.08.2025 10:30
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30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı attığı için ihraç edilen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun hala işsiz olduğu ortaya çıktı. Diğer dört ihraç edilen teğmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınırken, İstanbul'da ailesiyle yaşayan Eroğlu iş bulmakta zorlanıyor.

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atan ve bu nedenle ihraç edilen beş teğmenden biri olan okul birincisi Ebru Eroğlu'nun hala iş bulamadığı ortaya çıktı.

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda

OLAN EBRU EROĞLU'NA OLDU

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun aktardığına göre; ihraç edilen beş teğmenden dördü — İzzet Talip Akarsu, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Batuhan Gazi Kılıç — Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlarken, okul birincisi Teğmen Ebru Eroğlu henüz bir kurumda görev alamadı. İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan Eroğlu'nun iş arayışı devam ediyor.

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda

AKADEMİK VE ASKERİ BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kara Harp Okulu'nda geçirdiği beş yıl boyunca disiplinden tam not alan Teğmen Ebru Eroğlu, mezuniyetinde birincilik derecesiyle öne çıkmıştı. Spor, atış ve tatbikat alanlarında da başarılı performans sergileyen Eroğlu, Rusça biliyor ve bilgisayar, elektronik, inşaat, makine mühendisliği, savunma yönetimi, tarih ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok alanda en yüksek puanı almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kara Harp Okulu, İstanbul, Teğmen, Güncel, Yaşam, TSK, Son Dakika

Son Dakika Yaşam TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • cihat:
    Doğru Duvar Yıkılmaz Rabbim Sabır Edenlerle Beraberdir. Geleceğin En Güzel Paşası Olacaksın Eminim Karanlık Günler Az Kaldı. 116 188 Yanıtla
    ali tartan:
    Hangi orduya 57 23
    cihat:
    Ali tarhana seni bulmayı çok isterdim yahudi 35 33
    or ac:
    Atatürkün adını kullan her pisliği yap 36 18
  • Ali Yeditepe:
    bu olayları görünce insanların akp ye olan nefreti daha da büyüyor. akp bin bu yanlışlardan dönmesi lazım 123 152 Yanıtla
    murat özdemir:
    İyi şeylerini görünce daha çok sevmiyosan boş konuşuyorsun 29 21
    Yasin Zandolu:
    Ben destekliyorum 11 17
    cihat:
    Murat Hangi iyi şeyleri siz Belliki Yallanıyorsunuz size iyi geliyor. Yaz Bakalım Hangi iyi şeyler bizde öğrenelim. 9 9
  • Remzi Kurt:
    bu kadın o peygamber ocağını haketmediği için şimdi bu durumda 96 118 Yanıtla
    cihat:
    Yakında Ne Mevkiler Hak ettiğini göreceksin 32 34
  • Sinan gokdemir Gökdemir:
    Daha gotune don Almadin . Ala Atatürk sein kurtasin. Bize vatan askeri lazim. Olmus kisilerin askeri degiil. Ataturke TLF et gelir 72 128 Yanıtla
    cihat:
    Askere Orduya Kurban olasın. Cumhuriyetede 35 14
  • gezginler:
    devletin ve milletin askerlerlerine selam olsun 79 20 Yanıtla
    Birol Kaya:
    Cumhurıyetın ve milletın aynı zamanda m kemalin askerlerine selam olsun. 16 17
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SON DAKİKA: TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda - Son Dakika
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