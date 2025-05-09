TÜGVA İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yaşam

TÜGVA İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

TÜGVA İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu, gençliğe verilen önem ve destek vurgusuyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, gençlerin eğitim, kültür, spor ve sanat gibi alanlarda desteklenmesinin önemine dikkat çekti. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın 81 ilde yaklaşık 400 bin üyeye ulaştığını belirtti.

09.05.2025 11:38
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, gençliğe verilen önem ve destek öne çıktı.

Genel kurulda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, gençlerin eğitim, kültür, spor ve sanat gibi alanlarda desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Alkan, "İnsanlığın yaşadığı krizlerden ancak yüksek ahlak ve irfan sahibi gençlerle kurtulacağımıza inanıyoruz. TÜGVA, bu misyonu üstlenerek milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş nesiller yetiştirmeye devam ediyor." dedi.

TÜGVA İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu dava sadece bir siyasi partiye ait değildir. TÜGVA'lı gençlerin bu misyona olan bağlılıklarını burada bir kez daha gördük. Hep birlikte omuzlamamız gereken bir sorumluluk taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Yüksek İstişare Heyeti Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise konuşmasında, TÜGVA gençliğinin taşıdığı değere vurgu yaptı.

Göksu, "Taşıdığınız bayrak bir semboldür. Bu rozet, bir medeniyetin ve direnişin ruhunu taşır. Yolunuz ve aklınız açık olsun." diye konuştu.

TÜGVA İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfın 81 ilde yaklaşık 400 bin üyeye ulaştığını belirterek, "Gençlerin kalbine dokunmak istiyoruz. Entelektüel, klas duruşlu, değerlerine sahip çıkan gençler yetiştiriyoruz. Cinsiyetsizleştirme, milliyetsizleştirme ve dinsizleştirmeye karşı bu gençliği koruyoruz." dedi.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ise göreve geldikleri günden bu yana 39 ilçede sahaya inerek teşkilatlandıklarını belirtti.

Çiçen, "Yaz okullarımızı 20 bin katılımcıdan 50 bine çıkardık. Bu yıl hedefimiz 100 bin gencimize ulaşmak. İstanbul'un en büyük yaz okulu programını gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz." dedi.

TÜGVA İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Genel kurulda Beytullah Çiçen yeniden il temsilciliğine seçilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri de tanıtıldı. Vakıf çalışmalarına katkı sağlayanlara plaket takdim edilen program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam TÜGVA İstanbul 6. Olağan İl Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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