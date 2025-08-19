Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz - Son Dakika
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
19.08.2025 15:47
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Portekiz'den vize başvurusu reddedilen genç, karar sonrası Avrupa'ya tepki göstererek ''Avrupa beni kaybetti, Balkanlar ve Uzak Doğu beni kazandı. Artık Avrupa benim için bitti'' dedi.

Portekiz'e yaptığı vize başvurusundan ret alan bir genç, karar sonrası video çekip sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi. Ret gerekçesinde "güvenilirlik konusunda şüpheler" ifadesinin yer aldığını söyleyen genç kız, "Avrupa beni kaybetti, Balkanlar ve Uzak Doğu ülkeleri beni kazandı. Avrupa benim için bitti" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User:
    geri zekalı 7 3 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Bu mu haber. 7 0 Yanıtla
  • ismailtarikozcetin:
    heran arayabilirler avrupadan telefonun açık kalsın 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
SON DAKİKA: Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz - Son Dakika
