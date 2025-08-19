Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Portekiz'e yaptığı vize başvurusundan ret alan bir genç, karar sonrası video çekip sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi. Ret gerekçesinde "güvenilirlik konusunda şüpheler" ifadesinin yer aldığını söyleyen genç kız, "Avrupa beni kaybetti, Balkanlar ve Uzak Doğu ülkeleri beni kazandı. Avrupa benim için bitti" ifadelerini kullandı.