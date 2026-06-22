Türk Polis Avustralyalı Gelinle Aksaray'da Evlendi - Son Dakika
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Türk Polis Avustralyalı Gelinle Aksaray'da Evlendi

Türk Polis Avustralyalı Gelinle Aksaray\'da Evlendi
22.06.2026 15:00
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Michelle King ve Metehan Yılmaz, Aksaray'da Türk usulü düğünle evlendi, eğlenceli anlar yaşandı.

AVUSTRALYALI kuaför Michelle King (29), Türk polis Metehan Yılmaz (32) ile Aksaray'da gerçekleştirilen düğünle evlendi. Michelle King, düğününde oyun havasında da oynadı.

Dil öğrenmek için Türkiye'den Avustralya'ya giden polis memuru Metehan Yılmaz, orada tanıştığı kuaför Michelle King ile evlenme kararı aldı. 3 yıllık polis memuru olan Yılmaz, istifa edip Avusturalya'ya yerleşti. Mesleğini artık Avustralya'da devam ettiren polis Metehan Yılmaz ile Michelle King, düğünlerini ise Aksaray'da yaptı. Türk usulü düğüne kısa sürede alışan Avustralyalı gelin, ailesiyle oyun havası oynadı.

'TÜRK USULLERİNE GÖRE BİR DÜĞÜNLE EVLENDİK'

Metehan Yılmaz, "Eskiden Türkiye'de polistim. Dil öğrenmek için geçici süreyle Avustralya'ya gittim. Orada eşim Michelle King ile tanıştım. Avustralya'da kalmaya karar verdim. 3 yılın sonunda sevdiğim polislik mesleğini Avustralya'da yapma şansı buldum. 2 aydır da orada görev yapıyorum. Düğünümüzü ise uzun bir yolculuğun ardından, memleketim Aksaray'da yaptık, Türk usullerine göre muhteşem bir düğünle evlendik. Eşim de Aksaray'ı çok sevdi. İzin dönüşü tekrar Avustralya'ya gideceğiz. Eşimi de işimi de çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Türk Polis Avustralyalı Gelinle Aksaray'da Evlendi - Son Dakika

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