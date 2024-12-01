Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı

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Türkiye'de doktorken istifa edip Almanya'ya giden bulaşıkçılık yapmaya başladı. Aynı parayı kazandığını söyleyen kadının videosu dikkat çekti.

01.12.2024 18:30
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Türkiye'de doktor olarak çalışan genç kadın, istifa kararı alıp Almanya'ya gitti. Almanya'da doktorluk yapmayan kadın, bambaşka bir meslek seçti.

DOKTORLUĞU BIRAKIP ALMANYA'DA BULAŞIKÇILIK YAPMAYA BAŞLADI

Genç kadın, Almanya'da bulaşıkçılık yapmaya başladı. Aynı parayı kazandığını söyleyen kadın, sosyal medyada yayınladığı videoya, "Plan A: Doktor ol, Türkiye'de kal. Ayda 240 saat çalış, mobbinge, şiddete uğra. Plan B: Almanya'ya git. Bulaşık yıka, aynı parayı kazan." notunu düştü.

Türkiye\'de doktorken Almanya\'da bambaşka bir iş yapmaya başladı

Güncel-Şike, Türkiye, Almanya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Mehmet Akın:
    Akp nin ülkeyi getirdiği nokta… ne utanmaları var ne arlanmaları, bu millette hala akp için şakşakçılık yapıyor 143 208 Yanıtla
  • Serkan cakmak:
    sürünün hakediyorsunuz bati hayranlığı sizi dahada kötü edecek 213 118 Yanıtla
  • Murat:
    iyi olmuş gitmen.!! Senin elinde muayene olanın vay haline bu kafa ile 198 98 Yanıtla
  • 7 İphone:
    Akp Li mallar yüzünden memleketin hali bu şekil 74 153 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    Mallll 148 70 Yanıtla
  • Full Bot:
    Haklı bence akp değişirse geri gelir. Burda oçlardan dayak yiyeceğine orda huzurla çalışıyor 62 111 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    Vizyonunu.....! 103 42 Yanıtla
  • Osman A:
    Senin gibi bir evlatları oldukları için anana,babana üzüldüm,onların emeklerine üzüldüm.Yoksa bizim hiçte umrumuzda değil. 106 36 Yanıtla
  • Ahmet ASLAN:
    Acil bu hükümet istifa etmeli, Türk insanına rezilliğe sürükleyenler defolup gitmeli.. ben de en yakın zamanda gideceğim. Yoksa açlıktan öleceğiz bu ülke de .. 17 bine kim geçinir ev kiram 9 bin Tl.. 49 89 Yanıtla
  • Mustafa Gündüz:
    Vizyonsuz 61 33 Yanıtla
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