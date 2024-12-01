Türkiye'de doktor olarak çalışan genç kadın, istifa kararı alıp Almanya'ya gitti. Almanya'da doktorluk yapmayan kadın, bambaşka bir meslek seçti.
Genç kadın, Almanya'da bulaşıkçılık yapmaya başladı. Aynı parayı kazandığını söyleyen kadın, sosyal medyada yayınladığı videoya, "Plan A: Doktor ol, Türkiye'de kal. Ayda 240 saat çalış, mobbinge, şiddete uğra. Plan B: Almanya'ya git. Bulaşık yıka, aynı parayı kazan." notunu düştü.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı - Son Dakika
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