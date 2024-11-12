Türkiye'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan'a kırdı - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan'a kırdı

Türkiye\'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan\'a kırdı

Türkiye'de bir meslek koluna yönelik ilgi son yıllarda iyiden iyiye azalmış durumda. Ülkede kaynakçı bulmanın zorlaştığına dikkat çeken yetkililer Çanakkale Köprüsü yapılırken Hindistan'dan 300 kaynakçı getirildiğini yine bazı özel işletmelerin de halen bu ülkeden kaynakçı getirmek zorunda kaldığını belirtiyor.

12.11.2024 16:15
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Türkiye'de birçok işletme son yıllarda bazı mesleklerde uzmanlaşmış personellere ulaşmakta zorluk yaşarken, çözümü ise yabancı ülkelerden usta ithal etmekte buluyor.

"HİNDİSTAN'DAN 300 KAYNAKÇI GETİRİLDİ"

Türkiye'de kaynakçı bulmanın artık zor hale geldiğini ifade eden yetkililer 18 Mart 2022 tarihinde inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü yapılırken Hindistan'dan 300 kaynakçı getirildiğini belirtiyor.

"ALANI BOŞ BIRAKMAMIZDAN KAYNAKLANIYOR"

Ekonomi yazarı Vahap Munyar katıldığı bir programda "Hala bazı özel işlerde, özel kaynak işlerinde yine Hindistan'dan eleman getiren işletmeler var. Bu tamamen bizdeki o alanı boş bırakmamızdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Munyar sözlerini şöyle sürdürdü; "Doğal şimdi sonuçta her insan daha iyi bir işte, daha iyi para kazanarak çalışmak ister. Daha ağır işleri yapmak istemeyebilir."

Çanakkale Köprüsü, İş Dünyası, Hindistan, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de kaynakçı bulamayan işletmeler rotayı Hindistan'a kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Balta:
    Ucuz işci teranesi demeyinde , Kaynakçı bulamamak diyin siz buna… Devlette buna imkan sağlasın anca böyle… Vatandaşı Asgari Ücret üzerinden ölçersen olacağı bu… Ülkede asgari Ücret oranı %75-80 civarı , Avrupa birliği Oranı % 14-18 arası… Devlet firmalara oran vermeli… 100 kişi çalıştırıyorsa %30 u geçememeli Asgari ücretli… Geri kalanı yine kademeli oranlandırılmalı… 2 0 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    para vermesseniz daha çok ararsınız beter olun 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Varlı:
    kaynakçıya iyi para vermessen hakkını vermessen kimse bu işi yapmak istemez tabiki 2 0 Yanıtla
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