Üniversiteli Gençler Köy Hayatını Deneyimledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Üniversiteli Gençler Köy Hayatını Deneyimledi

Üniversiteli Gençler Köy Hayatını Deneyimledi

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Köye dönüşte 3 gün' projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteli öğrenciler, köy hayatını deneyimledi. Öğrenciler odun kırdı, tarladan sebze ve meyve topladı, süt sağladı ve köy evlerinde konakladı.

13.08.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOLU Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Köye dönüşte 3 gün' projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen üniversiteli öğrenciler, ilk kez köy hayatı yaşayarak odun kırıp, tarladan sebze ve meyve topladı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin köy hayatını tanıması, çiftçiliği ve hayvancılığı yerinde görerek deneyimlemeleri için 'Köye dönüşte 3 gün' projesini hayata geçirdi. Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda üniversite öğrencisi projeye katılmak için başvuruda bulundu. 10 kız 10 erkek olmak üzere öğrenciler gruplar halinde Bolu'da projeye katıldı. Hayatlarında ilk kez köy hayatını yaşayacak olan gençler ziyaret ettikleri köylerde farklı deneyimler yaşadı.

Bolu merkeze bağlı Sultanbey köyüne giden gençler, ellerine balta alıp odun kırarken, tarlalardan sebze ve meyve topladı. Öğrenciler ahırlara girerek hayvancılık yapan köylülerle birlikte ilk kez süt sağmanın heyecanını yaşadı. Gönüllü olarak projeye katılarak köy hayatını yaşamak isteyen gençlerin bazıları da köylülerin misafiri olarak köy evlerinde konakladı. Köyde kalmak istemeyen öğrenciler ise kentteki yurtlarda kaldı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, projenin kentte bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Hayatlarında hiç köy hayatı yaşamamış gençler projeye başvurarak Bolu'ya geldi. 3 gün süren proje kapsamında öğrencilerimizi köylere götürerek oralardaki köy yaşamını görmelerini, yaşamalarını ve deneyimlerini istedik. Öğrencilerimiz süt sağdılar, odun kırdılar, tarlalarda mahsulleri topladılar, traktörle tarlaya çıktılar. Hepsi köy hayatını gördüler ve onlar için de farklı bir deneyim oldu. Projemiz devam edecek. Gruplar halinde gelecek öğrencilerimizi misafir edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Gençlik, Bolu, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Üniversiteli Gençler Köy Hayatını Deneyimledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversiteli Gençler Köy Hayatını Deneyimledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement