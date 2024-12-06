Daha önce yaptığı ve gerçekleşen kehanetleriyle dikkatleri çeken İngiliz medyum Deborah Davies, 2025 senesi için yeni kehanetler ortaya attı.
2025'in dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını öne süren Davies, uzaylılar ile fiziksel temas kurulmaya başlanacağını ve Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) görülme oranında ciddi bir artışın meydana geleceğini iddia etti.
Davies, uzaylıların zarar vermek yerine insanlığa yardım etmek amacıyla dünyaya geleceğini aktararak, "İktidardaki insanlar tarafından esir tutulduklarını biliyorlar, ancak kötü niyetleri yok" dedi.
2025 yılında gökyüzünde daha fazla UFO veya UAP gözlemi olacağını kaydeden Davies, şunları ifade etti: "Uzaylıların varlığı artık rededilemeyecek.Özellikle sene sonlarına doğru fiziksel temasların sayısın büyük bir artış oluşacak."
Medyum Davies, daha önce Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin etmişti. Bu tahminiyle geniş takipçi kitlesi edinen medyumun yeni kehanetlerinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu.
Son Dakika › Yaşam › Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek - Son Dakika
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