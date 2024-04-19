Türkiye'nin patates üretiminde lider konumunda olan kenti Niğde'de kayda geçen görüntüler tepki çekti. Üzerine ilaç sıkılan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu. Uygulanan bu yöntemin sağlık açısından herhangi bir zararının olup olmadığı hakkında ise detaylı bilgiye ulaşılamadı.
Niğde, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından Türkiye'de lider konumda bulunuyor ve kentteki tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, patatesin tarladan sofraya gelene kadar hangi işlemlerden geçtiğini gözler önüne serdi.
Toprak yapısı ve iklim şartlarının patates üretimi için uygun olmasından dolayı Niğde'de uzun yıllardır patates üretimi yapılıyor. Kent, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Niğde'de toplam sulanan tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Niğde, Türkiye'deki patates üretiminin ise yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyor.
Son Dakika › Yaşam › Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu - Son Dakika
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda yanlarında anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü. Bahçede gezinerek etrafta yiyecek aradıkları sanılan bozayı yavruları, bir süre sonra insanları görünce ormanlık alana doğru kaçtı. Sevimli bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Elazığ'ın nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş yanan arabasına müdahale ederken kalp krizi geçirdi. İlçeye bağlı Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesinde Osman Çubuk idaresindeki otomobil rampaya doğru seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Çubuk (76) ve eşi yanan otomobilden son anda kendilerini dışarı attı. Osman Çubuk arabasının motor kısmında çıkan yangına kendi çabaları ile müdahale etmeye çalıştığı esnada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Yanan otomobil ihbar üzerine belirtilen yere gelen Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fenalaşarak yere yığılan Osman Çubuk için çağrılan 112 acil servis ekipleri, Çubuk'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Çubuk'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu. Tevfik Acar'ın (47) kullandığı I 21 ES yabancı plakalı hurda yüklü tırın motor kısmından Ulubel mevkisinde duman çıkmaya başladı. Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda tırda hasar meydana geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan restoranda, 4 çeşit yöresel lezzetten oluşan menü, 40 liradan halkla buluşturuluyor. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde bulunan restoranda günlük hazırlanan menüler, öğle ve akşam saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor. Uygulama, vatandaşlara daha ucuz yemek sunabilmek amacıyla başlatılmış olup, halktan olumlu dönüşler almaktadır.
Eskişehir'in Yunusemre Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar, yaklaşık 700 kişinin katılımıyla Yunus Emre Türbesi'nde yağmur duası yaptı. Tarımla uğraşan vatandaşlar, Allah'a yağmur yağması için dua etti. Dua sonrası mahalleli tarafından imece usulü yapılan etli pilav cemaate ikram edildi. Mahalle muhtarı Ali Acar, katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şu ana kadar 147 konut, 8 cami, 2 minare, 14 ahır hasar gördüğüne dair talebin geldiğini söyledi.
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