Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu - Son Dakika
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Yaşam

Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu

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Türkiye'nin patates üretiminde lider konumunda olan Niğde'de, üzerine ilaç sıkılan patateslerin neden kırmızıya döndüğü merak konusu oldu. Sağlık açısından herhangi bir zararının olup olmadığı ise bilinmiyor.

19.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:30
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Türkiye'nin patates üretiminde lider konumunda olan kenti Niğde'de kayda geçen görüntüler tepki çekti. Üzerine ilaç sıkılan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu. Uygulanan bu yöntemin sağlık açısından herhangi bir zararının olup olmadığı hakkında ise detaylı bilgiye ulaşılamadı.

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

İLAÇLAMA VİDEOSU KAFA KARIŞTIRDI

Niğde, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından Türkiye'de lider konumda bulunuyor ve kentteki tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, patatesin tarladan sofraya gelene kadar hangi işlemlerden geçtiğini gözler önüne serdi.

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti

TÜRKİYE, PATATES İHTİYACINI NİĞDE'DEN GİDERİYOR

Toprak yapısı ve iklim şartlarının patates üretimi için uygun olmasından dolayı Niğde'de uzun yıllardır patates üretimi yapılıyor. Kent, patates ekim alanı ve üretim miktarı açısından ülkemizde ilk sırada yer alıyor. Niğde'de toplam sulanan tarım arazilerinin yaklaşık %20'sinde patates üretimi gerçekleştiriliyor. Niğde, Türkiye'deki patates üretiminin ise yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyor.

Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti
Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti
Üreticilerin paylaştığı patates ilaçlama görüntüleri tepki çekti
Niğde\'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu

Türkiye, Niğde, Tarım, Sağlık, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aytekin Kara: İlaç kırmızı olduğundan olabilir mi... 20 1 Yanıtla
  • ferhat eser: kendi tarlanda kendi toprağında yetiştireceksin dışarısı güvenli değil 16 2 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: Konuştu yine K9 2 5
  • Ender seker: Haber diye yaapıyorsunuz 12 4 Yanıtla
  • Melikşah Temiz: Haberi yazan yazar galiba renk körü. Sıkılan ilacın kırmızı renk olduğunu görmemiş sanırım. 15 0 Yanıtla
  • Mustafa Kartal: burada algı yapıp milletin kafasını karıştıracağınıza bir çiftçiye sorsanız sıkılan ilacın ekilen ürünün daha kolay çimlenebilmesi için bi ilaç olduğunu ve bunun bütün ürünlerde kullanıldığını rahat bir şekilde size söyler kaldı ki sağlık açısından da endişelenecek hiç bir durum yok. 6 3 Yanıtla
  • Abdullah Dinç: Ekim yapılacak patatesleri mantar hastalığından ve erimeden korumak için yapılan sıvı bakırdır arkadaşlar. Sağlığa zararı yoktur bitki bu ilacı 15 günde bünyesinden atar. 1 0 Yanıtla
  • Gümdem takibi: İlaç hastalık kurtlanma vs için koruma amaçlı yapılır. Fasulyelere yapardı babannem. 1 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Ilac kirmizi oldugu icin olabilirmi 0 0 Yanıtla
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