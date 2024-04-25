Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

Geniş Video İzle

İstanbul Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 3 gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle 72 saat süren ulaşım krizi sona erdi.

25.04.2024 08:19  Güncelleme: 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen aksaklığın giderilmesiyle seferler 72 saat sonra normale döndü.

ÖNCE TEKNİK ARIZA OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, önceki gün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul, Sosyal Medya, Samandıra, İstanbul, Üsküdar, Ulaşım, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Şu önündeki bariyerlerden keşke bütün metrolara yapılsa, metroda intihar vakaları arttı. o bariyerler olursa önlenmiş olur. 0 0 Yanıtla

07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
07:11 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedeni belli oldu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu
00:11 Araç sahipleri dikkat Motorine gece yarısı indirim geldi Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi
22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
08:38 TCMB Para Politikası Kurulu Nisan Ayı Faiz Kararını Açıklayacak TCMB Para Politikası Kurulu Nisan Ayı Faiz Kararını Açıklayacak
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
00:28 Ankara’da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 08:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement