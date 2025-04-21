Yaban Hayat Zinciri: Fotokapanlarla Sırları Ekranda

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kastamonu'daki Ilgaz Dağı ve Bartın'daki Küre Dağları milli parklarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.

Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Bartın sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda belirlenen sahalara kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler paylaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde toplu halde gezen vaşaklar, karaca, yaban domuzu sürüsü ile kış uykusundan uyanan ayının ağaca yaslanarak kaşınma görüntüleri yer aldı.

Haber-Kamera: BARTIN,(DHA