Yangın faciasında kızını kaybeden kadın feryat etti: Kızımın saç telini kavanoza koydum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yangın faciasında kızını kaybeden kadın feryat etti: Kızımın saç telini kavanoza koydum

Yangın faciasında kızını kaybeden kadın feryat etti: Kızımın saç telini kavanoza koydum
13.07.2025 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası davasında, otelin kafesinde çalışan kızları Esra Nazik'i kaybeden baba Süleyman Nazik ile anne Şerife Nazik konuştu. Acılı anne, "Yüzüme bakın hepiniz. O diyor çocuğumu görmedim kaç aydır. Bu diyor çocuğumu özledim. Ben çocuğumun saç telini kavanoza koydum. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden kızım toprağın altında" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası davasında 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, yangında yaşamını yitiren otelin kafe çalışanı Esra Nazik'in (25) babası Süleyman Nazik ile annesi Şerife Nazik konuştu.

"BU KATİLLER YÜZÜNDEN KIZIMI YOK ŞEKLİNDE ALDIM"

Müşteki Süleyman Nazik, sabah saat 09.00'da telefonla arayan bir kişinin kendisine otelde büyük yangın olduğunu, kızı Esra Nazik ve arkadaşlarından haber alamadıklarını söylediğini belirtti. Telefonu kapatıp televizyonu açtığında otelin yandığını gördüğünü belirten Nazik, daha sonra İzmir'den yola çıktığını söyledi.

Nazik, Bolu'da cesetlere bakarak kızını teşhis etmeye çalıştığını, bulamayınca Ankara'ya gittiğini anlatarak, "Bu katiller yüzünden kızımı yok şeklinde aldım." dedi.

Kendi kendine 6 aydır "Kızım yaşıyor mu?" diye sorduğunu belirten Nazik, "Defalarca olmayan kızımın telefonunu çaldırdım. 21 Ocak sabahından itibaren elimde hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

"SİZ HİÇ ÖLEN BİRİNİ ARADINIZ MI?"

Süleyman Nazik, 21 Ocak'tan itibaren hayatının tamamen değiştiğini belirterek, "Siz hiç olmayan birinin telefonunu çaldırdınız mı? Siz hiç ölen birini aradınız mı, ben aradım. Bizim evimizde neşe kalmadı. Maalesef ben kızımı kaybettim. Teşekkür ediyorum hakim bey burada aklımızda soru işareti kalmayacak şekilde yargılama yaptınız. Burada bunların yalanlarını dinledik. Hepsi ihmale kurban gitti. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Bu işten uzaktan yakından alakası olan herkesin ceza almasını istiyorum. Şikayetçiyim ve davaya katılacağım" diye konuştu.

"KIZIMIN SAÇ TELİNİ KAVANOZA KOYDUM"

Yangında ölen genç kızın annesi Şerife Nazik, çocuğunun saç telini kavanoza koyduğunu söyledi. Sanıkların yüzüne bakmasını isteyerek feryat eden acılı anne, "Bu açgözlüler yüzünden benim çocuğum öldü. Yüzüme bakın hepiniz. Ne olurdu her şeyinizi tam yapsaydınız? Benim çocuğumun hayalleri vardı. Savunma verenlerden o diyor çocuğumu görmedim kaç aydır. Bu diyor çocuğumu özledim. Ben çocuğumun saç telini kavanoza koydum. Benim kızım dünyalar güzeliydi. Benim çocuğumun bir gülüşü yeterdi. Hesap verin, 'Suçluyum' deyin. Çocuğumun sesi yok, kokusu yok. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden kızım toprağın altında" dedi.

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: DHA

Kartalkaya, Güncel, Gündem, Yargı, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yangın faciasında kızını kaybeden kadın feryat etti: Kızımın saç telini kavanoza koydum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
Birleşmiş Milletler: Gazze’de önlenebilir ölümler yaşanıyor Birleşmiş Milletler: Gazze'de önlenebilir ölümler yaşanıyor
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi

09:29
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
09:22
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
08:38
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
08:11
Silah yakma sonrası gözler PKK’nın üzerinde 11 terör kampı boşaltılacak
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
09:38
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti
08:36
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
08:26
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi
''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 10:34:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın faciasında kızını kaybeden kadın feryat etti: Kızımın saç telini kavanoza koydum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.