Yangından kurtulan ineğin gözyaşları - Son Dakika
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Yaşam

Yangından kurtulan ineğin gözyaşları

Yangından kurtulan ineğin gözyaşları
25.07.2025 15:15
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Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te devam eden orman yangınları büyük hasara yol açtı. Karabük'te 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken yangından kurtulan bir ineğin gözyaşları yürekleri sızlattı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınları Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te büyük tahribata yol açıyor. Karabük'te 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alınırken, diğer iki bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda ciddi hasar meydana geldi.

Yangından kurtulan ineğin gözyaşları

O GÖRÜNTÜ YÜREK SIZLATTI

Yangınlar nedeniyle sadece insanlar değil, hayvanlar da büyük acılar yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, yangından kurtulan bir ineğin gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı.

Karabük, 3-sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yangından kurtulan ineğin gözyaşları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    bu inek bile hakkını alacak. kendine saraylar uçaklar yapacağına memlekete yangın söndürme uçağı al. memleketin için uğraş. 7 3 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    CAnnnn ahhh 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Turk Hava Kurumu na neden akyyum atanir... yani Turk Tarih Kurumuna da atsyin ve ya Turk Dil Kurumuna... gayrimenkullerine cokmek icin.. sonuc boyle olur iste.. toplasan 10 kiralik ile 20 yi bulmaz ve gece gorusu kapatisesi vs yetersiz ucakla kalirsin atesler icinde.. egitim merkezi kapatilmis, kahramanlarin uzerinde uygun kiyafet ve maske vs cogunda yokken.. sonra rant baslar.. ne diyor bu isi bilenler henuz 1000 den fazla satilacak gayrimenkulu var iken kayyum eli ile bu vatana hizmet midir bir seylerin hinci ve kucuk bi capitalist yagma mi kendi oz yurdumuzda kendi "hukumet"imizin ben "devlet"im sanrisi ile . o yuzden bu inegin goz yasi sandigimizdan da derin bir ah.. vebalini tasiyanlari dilerim bulur, amin. 1 0 Yanıtla
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