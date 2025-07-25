Yangından kurtulan ineğin gözyaşları

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınları Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te büyük tahribata yol açıyor. Karabük'te 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alınırken, diğer iki bölgede söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda ciddi hasar meydana geldi.

O GÖRÜNTÜ YÜREK SIZLATTI

Yangınlar nedeniyle sadece insanlar değil, hayvanlar da büyük acılar yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, yangından kurtulan bir ineğin gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı.