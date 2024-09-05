Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti - Son Dakika
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Yaşam

Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti

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Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam, onu takip etmeye başladı. Yanına bebeğini de alan adam, bir süre sonra eşinin başka biriyle buluştuğunu gördü. O esnada eşini görüntülü arayan adam, unutulmaz bir ders verdi.

05.09.2024 12:34  Güncelleme: 13:10
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İlginç aldatma hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez olayın kahramanı olan adam, yanına bebeğini de alarak kendisini aldatan karısına ömrü boyunca unutamayacağı bir ders verdi.

BAKICIYI DA ALIP EŞİNİ TAKİP ETTİ

Aldatıldığından şüphelenen adam, yanına bakıcıyı ve oğlunu da alarak eşini takip etmeye başladı. Bir süre sonra eşinin parkta yabancı bir erkekle buluştuğunu gören adam, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP HER ŞEYİ GÖSTERDİ

Kendini kısa sürede toparlayan adam, eşini görüntülü aradı. Telefonu açan kadın, kocasının kendisini izlediğinden habersiz yüzünü gösterip telefonu kapatmak istedi. Ancak o esnada kameranın yönünü değiştiren adam, karısına parktaki görüntüsünü gösterdi. Kafasını çevirince kocasını gören kadın, yanındaki adamı bırakıp arabaya doğru koşsa da iş işten geçmişti artık...

Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti

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Son Dakika Yaşam Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yahya kaptan: Helal olsun,öldürmek cozum degil,en iyi dersi vermis 188 3 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: arada çocuk olmasaydı iyidi 85 3 Yanıtla
  • murat atmaca: vay arkadaş ,,bu akıllı cihazlar çok tehlikeli olmaya başladı. ::)))) 52 10 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: nerde olmuş bu olay yahu?! dizi Çekiminde mi? ortada bir haber değeri varsa tabii! 19 8 Yanıtla
  • Ali Öztürk: Bir kadın başkasının karısına yan gözle bakabilen ahlak yoksunu birini nasıl sevebilir ? Şimdi baksın ve görsün bakalım kadın ortada kalınca Erkek olabilecek ve dahip çıkacak mı ? Eş yapacak mı kendisine ? Hayır, ama bunu kocası yapmıştı oysa... Ne diyelim, çocuğa yazık.. 24 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Sosyal medyayı kapatın. Aile birliği yok olacak. Nesiki şeytan yetiştiriyor resmen. Bir çocuk okulda ailesinin yanında kaldığından çok sosyal medya veya oyunda vakit geçiriyor! Yani evlatlarımızı ne olduğu belirsiz neye gismet ettikleri. Belli olmayanlar yetiştiriyor. Son derece önemli! Şeytana teslim etsen daha iyi yetişir! 20 4 Yanıtla
    Oğuz Özen: Sen şeytana teslim et muhamed efendi herşeyi dine bağlamayın artık be işin var senin bu sayfada o halde burası sosyal medya değilmi efendi 0 2
  • Yaman Auto: İcardi mi bu çok benziyor :)) 4 4 Yanıtla
    Necmi Güner: Ne alaka ya 0 1
  • Mehmet Tok: Şimdi diğeri düşünsün, beni ne zaman aldatacak diye. 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti - Son Dakika
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