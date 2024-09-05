İlginç aldatma hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez olayın kahramanı olan adam, yanına bebeğini de alarak kendisini aldatan karısına ömrü boyunca unutamayacağı bir ders verdi.
Aldatıldığından şüphelenen adam, yanına bakıcıyı ve oğlunu da alarak eşini takip etmeye başladı. Bir süre sonra eşinin parkta yabancı bir erkekle buluştuğunu gören adam, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Kendini kısa sürede toparlayan adam, eşini görüntülü aradı. Telefonu açan kadın, kocasının kendisini izlediğinden habersiz yüzünü gösterip telefonu kapatmak istedi. Ancak o esnada kameranın yönünü değiştiren adam, karısına parktaki görüntüsünü gösterdi. Kafasını çevirince kocasını gören kadın, yanındaki adamı bırakıp arabaya doğru koşsa da iş işten geçmişti artık...
Son Dakika › Yaşam › Yanında bebeği ile karısının onu aldattığı anlara tanıklık etti - Son Dakika
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