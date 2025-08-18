Yarışmacının cevabı Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Bu kadar kolay olabilir mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yarışmacının cevabı Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Bu kadar kolay olabilir mi?

Yarışmacının cevabı Oktay Kaynarca\'yı da şaşırttı: Bu kadar kolay olabilir mi?
18.08.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Fadime Üngören, 300 bin TL'lik soruda yanlış cevap vererek elendi. "İspanya" cevabını veren yarışmacı, doğru yanıtın "Hollanda" çıkmasıyla 50 bin TL ödül alarak yarışmadan ayrıldı. Oktay Kaynarca da sorunun ardından yarışmacıya dönerek "Cevabı o kadar kolay olabilir mi?" dedi.

ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, yarışmacı Fadime Üngören performansıyla dikkat çekti.

Baraj sorularını başarıyla geçen Üngören, büyük ödüle giden yolda 300 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi. Kritik soruda yarışmacıya, "Hangi ülkenin marşının sözlerinde 'İspanya Kralı'na ömür boyu sadakatimi sundum' ifadesi geçer?" sorusu yöneltildi. Fadime Üngören, cevabını "İspanya" olarak verdi. Ancak doğru yanıt "Hollanda" çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

KAYNARCA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Sunucu Oktay Kaynarca, sorunun ardından yarışmacıya dönerek "Cevabı o kadar kolay olabilir mi?" sözleriyle dikkat çekti. Yanlış cevap nedeniyle büyük ödül yolunda elenen yarışmacı, 50 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.

Oktay Kaynarca, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yarışmacının cevabı Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Bu kadar kolay olabilir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Doktorlar bile şaşırdı Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor Doktorlar bile şaşırdı! Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 10:00:42. #7.13#
SON DAKİKA: Yarışmacının cevabı Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Bu kadar kolay olabilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.