Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, bu kez bir mağazada yaşadığı olayla gündeme geldi.
" Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim. Toplamda 25 milyon takipçim var" diyerek içeri giren İbrahim Yılmaz, çalışanlar tarafından "Mağaza içerisinde çekim yapmak yasak. Lütfen mağazadan çıkar mısınız?" denilerek mağazan kovuldu. Bu tepki karşısında neye uğradığını şaşıran Yılmaz, şirinlik yaparak durumu kurtarmaya çalıştı.
Son Dakika › Yaşam › Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu - Son Dakika
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