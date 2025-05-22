Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu - Son Dakika
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Yaşam

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

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Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu
22.05.2025 11:55
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Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu
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Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu. ''Ben Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim'' diyerek izin almadan çekim yapmaya çalışan Yılmaz'a, çalışanlar çekimin yasak olduğunu belirterek mağazayı terk etmesini söyledi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, bu kez bir mağazada yaşadığı olayla gündeme geldi.

"LÜTFEN MAĞAZADAN ÇIKAR MISINIZ?"

" Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim. Toplamda 25 milyon takipçim var" diyerek içeri giren İbrahim Yılmaz, çalışanlar tarafından "Mağaza içerisinde çekim yapmak yasak. Lütfen mağazadan çıkar mısınız?" denilerek mağazan kovuldu. Bu tepki karşısında neye uğradığını şaşıran Yılmaz, şirinlik yaparak durumu kurtarmaya çalıştı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

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Son Dakika Yaşam Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yxdjwxpmhp:
    Türkiyenin en ünlü 10 kişisinden biriymiş tırriğe bak sen kimsin sosyal medya maymunu boş insan 35 3 Yanıtla
  • Önder null:
    karaparci bi halte yaramaz dolandiricilar ünlu zaten 24 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Kodumun embesili... 10 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Eko da kendini böyle sana sana kendini vazgeçilmez ilan etti ya 2 2 Yanıtla
  • murat zülüflü:
    Hiç ünlü görmemiştim demek ki böyle oluyomuş 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu - Son Dakika
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