Yavru Kedi Motor Kısmında Sıkıştı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmına giren yavru kedi, polis ekiplerince çıkarılarak kurtarıldı.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Akseven Sokak üzerindeki park halindeki bir hafif ticari motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan esnaflar, polise haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, araç sahibini bulup motor kapağını açtırdı. Motor kısmında sıkışan kedi, polis ekiplerince çıkarılarak kurtarıldı.

Esnaflardan Murat İleri, motordan gelen kedi sesleri üzerine polisi aradıklarını belirterek, "İşyerime geldiğimde kedi sesi duydum. Etrafımda araştırdığımda işyerimin önünde bulunan aracın motor kısmından geldiğini fark ettim. Daha sonra polisi aradım ve sağ olsunlar geldiler ve kediyi çıkarttılar" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen yavru kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),