Yavru yaban ördeği Kuğulu Park'a bırakıldı - Son Dakika
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Yaşam

Yavru yaban ördeği Kuğulu Park'a bırakıldı

Yavru yaban ördeği Kuğulu Park\'a bırakıldı
31.07.2025 11:50
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Ankara'da yaralı bulunan yavru yaban ördeği, tedavi süreci için Kuğulu Park'a yerleştirildi.

ANKARA'da yaralı halde bulunan yavru yaban ördeği, tedavi süreci tamamlanana kadar pek çok kuğu ve ördeğin kaldığı yeni yuvası Kuğulu Park'a bırakıldı.

Dikmen semtinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru yaban ördeği, Çankaya Belediyesi ekiplerince teslim alınarak veteriner kliniğine getirildi. Kanadında yarası bulunan ve bitkin haldeki yavru ördek tedaviye alındı. Yarasına pansuman yapılan ve tekrardan güç kazanan yaban ördeği, geçici olarak pek çok evcil kuğu ve ördeğin yuvası olan Kuğulu Park'a bırakıldı. Buradaki diğer hayvanlarla uyum sağlayan yavru yaban ördeğinin durumu günlük olarak takip ediliyor. Yavru ördek, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

'HERHANGİ BİR İSİM VERMEDİK'

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Erhan Anaroğlu, ördeğin tam sağlığına kavuşmasının ardından yaban hayatına tekrar katılacağını belirterek, "Cinsi yaban ördeği ve dişi bir ördektir. Geçici olarak misafir ettiğimizden dolayı herhangi bir isim vermedik. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olması lazım, bu yaban hayatında yaşayan hayvanların. Biz onlar müdahale edene kadar burada misafir ediyoruz" diye konuştu.

'10 GÜNLÜK TEDAVİ SÜRECİMİZ VAR'

Yavru ördeğin tedavisi ile ilgilenen Veteriner Hekim Onur Yüksel ise ördeği teslim almaya gittiklerinde bitkin halde olduğunu kaydederek, "Muayene ve kontrollerimizi yaptığımızdan sonra biraz toparlandı. Bulan kişi de biraz ilgilenmiş. Biraz toparlanmaya başlamıştı. Müdahalemizden sonra da buraya getirme kararı aldık. Doğa koşullarını bir nebze olsun burada sağlayabildiğimizden dolayı misafir etme durumunda kaldık. Kanat bölgesinde bir yarası var. Bir açık yarası. Gerekli bakımlarını yaptık. 10 gün kadar sürecimiz var. 10 günlük süreçte gidişatına göre iyi ya da kötü diyebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Yavru yaban ördeği Kuğulu Park'a bırakıldı - Son Dakika

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