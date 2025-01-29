Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Yaşam

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

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Düğünden sonra balayına çıkan çift, tatillerinin keyfini çıkarırken damadın annesi telefon açarak beklenmedik bir istekte bulundu. Annenin düğünde takılan altınların bir kısmının damadın dayısına verilmesi gerektiğini söylemesi, çifti şaşkına çevirdi.

29.01.2025 15:16  Güncelleme: 15:22
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Yeni evli bir çift, balayında dinlenirken gelen bir telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Damadın annesi, oğlunu arayarak düğünde takılan altınların dayıya verilmesini istedi. Bu talep karşısında şaşkına dönen gelin, durumu sosyal medyada paylaşınca olay kısa sürede gündem oldu.

"BU TELEFON EVLİLİĞİ BİTİRİR"

Kısa sürede viral olan gönderinin altına "Bu telefon evliliği bitirir", "Nedense her ailede böyle bir dayı, amca mutlaka var", "Şu dayılar amcalar ailelerden uzak dursun ya", "Evlendiğin anda yakınlarına sınır koymayı ve dengeyi sağlamayı başarman gerekir. Yoksa evliliğin kısa sürede dağılır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Evlilik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cemil Moroglu:
    ne güzel dayı sanki bir ayı. 116 8 Yanıtla
    cennetatakum samsun:
    Sıkıntı yaratacak aileden uzak durun, yeni evlenmiş insanları para pul için aramayın.Birey olmuş insanları ve artık kendi sorumlulukları olduğunu biliyor olmanız gerekir.Sen annesin,evlatlarını koruman gerekir.Bu tür talep edenlerede aramada, istemede ve aslada istemem deyip gerekiyorsa kapat suratına o telefonu....Yeni çiftlerin zeminini çürütür, bu tür talepler... 1 0
  • ökkeş Kalem:
    Ülkenin gerçeği bu düğünden 1 hafta sonra toplanan borçlara gider burada da dayiya gidiyor 69 3 Yanıtla
  • Apple User:
    verme kardeşim borçu nasıl yaptıysa ödesin milletten dilenerek borç ödenmez 58 7 Yanıtla
  • poyraz can:
    dayısı batsın 54 3 Yanıtla
  • Nis Ard:
    damadın annesi bilezikleri kardeşinden almış demekki bunj da söylememiş haaa şu da var damat olayı kesin biliyordur ama salağa yatmıştır sonuçta kaç altın takılacak nereden alındı salak değilse damat da bilir 33 4 Yanıtla
  • zaza6262:
    dayii dur çocuklar şokta 29 2 Yanıtla
  • Şafak türen:
    Esas peynirlik anada nası arayıp böyle bişey söyleyebiliyor 21 0 Yanıtla
  • Hüseyin Kovali:
    Belliki dayidan borç alarak düğün yapmışlar bundanda damadın haberi vardır elbet Babasında da ödeyecek durum yoksa verecekler bunun neresi kötü ne yapsın adamda para yok kötü birşey yapmamış borç almış düğün yapmış gelini ikna edip verecekler sonrada bir şekilde gelini gonulleyecekler Vay dayı şöyle vay amca şöyle diye gevşek gevşek yorum yapıyorsunuz dayı iyilik yapmış 12 9 Yanıtla
  • Apple User:
    Ah dayı ah beni de bu kardeşimiz gibi bitirdin şimdi konuşmuyoruz herkes rahat…. 14 1 Yanıtla
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