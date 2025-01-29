Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yaşam

Yeni evli bir çift, balayında dinlenirken gelen bir telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Damadın annesi, oğlunu arayarak düğünde takılan altınların dayıya verilmesini istedi. Bu talep karşısında şaşkına dönen gelin, durumu sosyal medyada paylaşınca olay kısa sürede gündem oldu.

"BU TELEFON EVLİLİĞİ BİTİRİR"

Kısa sürede viral olan gönderinin altına "Bu telefon evliliği bitirir", "Nedense her ailede böyle bir dayı, amca mutlaka var", "Şu dayılar amcalar ailelerden uzak dursun ya", "Evlendiğin anda yakınlarına sınır koymayı ve dengeyi sağlamayı başarman gerekir. Yoksa evliliğin kısa sürede dağılır" şeklinde yorumlar yapıldı.