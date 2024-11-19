Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 242 bin seviyesine gelebilir

Yaşam

2025 yılında bedelli askerlik ücretine ne kadar zam geleceği merak edilirken; ücretin geleceği seviyeye ilişkin tahminler de dile getirilmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Ocak ayında açıklanacak bedelli ücreti, enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek olan memur zammı sonrası kesinleşecek.

250 BİNE YAKLAŞABİLİR

NTV'de yer alan habere göre, 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP'de yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir. 2024'te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında söz konusu artışla birlikte 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.