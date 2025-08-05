Yeniköy Harman Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yaşam

Yeniköy Harman Festivali Coşkuyla Kutlandı

05.08.2025 12:29
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Sivas'ın Yeniköy'ünde geleneksel kıyafetlerle düzenlenen Harman Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de köylüler, hasat dönemini kutlamak için festival düzenledi. Köylülerin geleneksel kıyafetleri ile katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Hafik ilçesine 28 kilometre mesafede bulunan Yeniköy'de yaşayanlar, ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri 'Harman Festivali'nin ikincisini düzenledi. Köy meydanında özel hazırlık yapan köylüler, bulgur kaynatarak, katılanlara yöresel ikramlarda bulundu. Köy halkının geleneksel kıyafetlerini giydiği, geçmişten bugüne tarım ve günlük hayatta kullanılan eski eşyaların sergilendiği festivalde, köylüler hasadı bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Köy sakinleri, festival ağalığı için de Down sendromlu Tunahan Koç'u (25) seçti. Davul-zurna ile köy meydanına giren Koç, köylülerle tek tek selamlaştı.

'AMACIMIZ HASAT YORGUNLUĞUNU ATMAK'

Festival organizatörlerinden Abdullah Koç, "Bu festivalin geçen yıl ilkini gerçekleştirdik, bu yıl da ikincisini yapıyoruz. Tamamen arkadaş grubu olarak finanse ve organize ettik. Niyetimiz, bunu yıllarca devam ettirmek. Festivalde köylülerimizin coşkusu ve yöresel kıyafetlerimizin raftan çıkarılmasının zamanının geldiğini hissediyoruz. Festivalimizin ismi, harman festivalidir. Arkadaşlarımızla birlikte bu ismi koyduk. Bu festivalin amacı, hasat zamanı tarlalardaki ekinler biçilir ve daha sonra da bu yorgunluğu atmak için insan eğlenmek ister. Harmanın bitimi olduğu için kutlama yapıyoruz. Festivalle geleneklerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Festivalde eskiden tarımda kullanılan düven, boyunduruk, yayık gibi eski eşyaları da sergiliyoruz. Festivalde ayrıca yemek ikramımız da oldu. Ekilen ve biçilen buğdayı da kaynatıp bulgur yaptık" diye konuştu. Köy halkı, festival kapsamında yerel sanatçıların da katıldığı konserde halaylar eşliğinde kutlamalar yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Yeniköy Harman Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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