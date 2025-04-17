Yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Beyoğlu'nda 65 yaşındaki adam yolda yürürken aniden yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adamın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

17.04.2025 10:48
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında dehşete düşüren ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; evinden çıkan Bilal Zırığ (65) yolda yürümeye başladı.

ANİDEN YERE YIĞILDI

Zırığ, yolda yürürken aniden düşerek yüzüstü yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz kalan adamı görenler yardıma koştu. Zırığ'ın kendine gelmemesi üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Zırığ'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Diğer yandan Zırığ'ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Beyoğlu, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cihan Kışla:
    yaaaa işte böyle bir Türkiyede yaşiyoruz bizde bi Sırrı süreyya önder kadar değerimiz yok vatandaş olarak. 88 16 Yanıtla
  • Zeytin Burnu:
    AMK ozakadar saçma probramlar yapacağınıza bir ilk yardım eğitimi verin tvlerden halka adam resmen ilk yardim müdahalesi yapilmadiginda oldu yazık adam yarım saat öylece kaldı ambulans gelene kadar Allah rahmet eylesin 49 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Miss gibi ölmüş Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah amaaann ha şimdi ha 50 sene sonra eninde sonunda ölecek zaten 4 16 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Bence covit 19 sivilarindan oluyor bu ölumler..Nufusu azaltmaya calisiyolar.Kan sulandirici alin her gun. 12 4 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Adam öldüğüne emin olduktan sonra yardım istedi. 9 0 Yanıtla
  • Süleyman T.:
    Yanına gelen kişi ambulansı aramak için adamın ölmesini bekledi sanki. Ne kadar yavaş ve sakin davranıyor. 4 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Birde cıkıp kontrol yaptırın demiyorlarmı sac bas yoldurtacaklar.once adam etsinler saglık sistemini bu vatandaş esek degil gider kontrole 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    zorla aşıları vurdurdular sonumuz belli değil . adı vurulmayani ise almadılar otobüse almadılar. yazık değil mi donu belli olmayan bir aşıyı yedik 1 0 Yanıtla
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