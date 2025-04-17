Yolda yürürken aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında dehşete düşüren ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; evinden çıkan Bilal Zırığ (65) yolda yürümeye başladı.
Zırığ, yolda yürürken aniden düşerek yüzüstü yere yığıldı. Dakikalarca yerde hareketsiz kalan adamı görenler yardıma koştu. Zırığ'ın kendine gelmemesi üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Zırığ, ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan incelemede Zırığ'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.
Diğer yandan Zırığ'ın kalp krizi geçirip yere düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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