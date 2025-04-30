Yunus Emre Mahallesi\'ne Spor Merkezi

SULTANGAZİ Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'ne çok fonksiyonlu hizmet tesisi kazandırmak için harekete geçti. İnşaatına başlanan ve yarı olimpik havuzu bulunan Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi, içindeki otoparkla da bölgenin park sorununu önemli ölçüde hafifletmek hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'ne çok fonksiyonlu bir gençlik ve spor merkezi kazandırıyor. Gençlik ve spor merkezi içerisinde 4 mevsim yüzmeye imkan tanıyan yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. Tesiste spor salonu da yer alacak. Ayrıca basketbol sahası, oyun odası, bilgisayar atölyesi, kütüphane ve kafeterya da yer alacak. Tesise bölgenin yükünü hafifletmek amacıyla otopark da yapılacak.

'KISA SÜREDE VATANDAŞLARIMIZIN UĞRAK NOKTASI OLACAK'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın sosyal yaşamdaki konforunu önemsiyoruz. Bu doğrultuda mahalle sakinlerimizin birçok işini tek bir çatı altında halledebilecekleri merkezlerimize her geçen gün yenisini ekliyoruz. Yunus Emre Mahallemizi ihtiyaç duyduğu güzel bir hizmet tesisine kavuşturuyoruz. Yüzme havuzu ile dikkatleri üzerine çekecek olan Gençlik ve Spor Merkezimizde otopark da yer alacak. İnşasına başladığımız gençlik ve spor tesisimiz de diğer merkezlerimiz gibi kısa sürede vatandaşlarımızın uğrak noktası olacak. Şimdiden tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.