Yusufeli'nin Yeni Yerleşim Yeri, İlk Karla Beyaza Büründü - Son Dakika
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Yaşam

Yusufeli'nin Yeni Yerleşim Yeri, İlk Karla Beyaza Büründü

Yusufeli\'nin Yeni Yerleşim Yeri, İlk Karla Beyaza Büründü

Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri, yağan karla kaplandı. İlçe halkı, kar topu oynayıp kayarak eğlendi. Kar nedeniyle okullar tatil edilirken, birçok yol ulaşıma kapandı.

25.11.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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ARTVİN'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri, yağan karla beyaza büründü. İlçe halkı, 1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde ilk kez tanıştıkları kar sonrası, evleri önünde kar topu oynayıp, yamaçlarda kayarak eğlendi.

Doğu Karadeniz'de soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerse yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle bölgede okullar tatil edilirken, yüzlerce köy ve mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanarak enerji üretimine başlayan Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri de yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği yeni ilçede, mahalleli ve çocuklar kar topu oynayıp, mahalle arasındaki dik yamaçlarda poşetlerle kayarak eğlendi.

Çocuğuyla karda kayan Gökhan Tunç, ilçeye ilk kar yağmasının sevincini yaşadıklarını söyleyerek "Yeni ilçemizde ilk kar yağdı. Kar topu oynayıp, kayıyoruz. Çok güzel kar yağdı; eğlenerek çok güzel bir an yaşıyoruz" dedi.

Başak Küçükkondakçı da "Taşındığımız yeni ilçemizde ilk kez karla tanıştık. Bu anı kızakla kayarak kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Yusufeli'nin Yeni Yerleşim Yeri, İlk Karla Beyaza Büründü - Son Dakika

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