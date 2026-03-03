Zor Günler Geçiren Anne - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zor Günler Geçiren Anne

03.03.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da otizmli 2 çocuğuyla yaşayan Berna Karataş, eşinin maaşıyla zor geçiniyor.

1) BİRİ OTİZMLİ, 2 ÇOCUĞUYLA EŞİNDEN KALAN MAAŞLA YAŞAMINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

ANTALYA'da 1'i otizmli 2 çocuğuyla yaşayan Berna Karataş (34), zor günler geçiriyor. Otizmli oğlu nedeniyle çalışamayan Karataş, hayatını kaybeden eşinden kalan maaşla geçimini sağlamaya çalışıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Berna Karataş, çocukları 8 yaşındaki Ertuğrul ve 6 yaşındaki Hafsa ile bir süre önce yeni bir eve taşındı. Otizmli oğluyla ilgilenmek zorunda olduğu için çalışamayan Karataş, koronavirüs sürecinde kaybettiği eşinden kalan maaş ve çocukları için bakım parasıyla hayatını idame ettiriyor. Havanın soğuması ile ısınmak için klima çalıştıran Karataş, önce 5 bin, ardından da 12 bin lira tutarında fatura geldiğini söyledi.

'KENDİM BAKMAK ZORUNDAYIM'

Yaşadığı zorlukları anlatan Berna Karataş, çocuklarının bakımı nedeniyle çalışamadığını söyledi. Karataş, "Çocuğum özel gereksinimli olduğu için kimseye bırakma şansım yok, kendim bakmak zorundayım. Rehabilitasyona götürüyorum, spora götürmem gerekiyor. Evde durduğu zaman hareketleri değişiyor. Bu nedenle çalışamıyorum. Babaları koronavirüsten ölmüştü. Onlardan aldığı aylıklar var ve bakım aylığıyla geçiniyorum. Ev, en üst katta olduğu için hiçbir şekilde ısınma şansım yok. Mecbur klima çalıştırmak zorundayım" dedi.

'EVDE MONTLA GEZİYORUZ'

Mevcut durumda ödenmemiş iki faturası bulunduğunu, yetkililerin üçüncü faturanın ardından elektriğin kesileceğini bildirdiğini belirten Karataş, "Şu an bekleyen 2 faturam var. 3'üncüsü de gelirse elektriğin kesileceği söylendi. Evde biri özel, 2 çocuğum var. Isınmayı geçtim, ışığı kapattığımda özel çocuğum karanlıkta kalamıyor. Saldırganlaşıyor, hırçınlaşıyor. Şu an ev içerisinde montla geziyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Karataş, Antalya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zor Günler Geçiren Anne - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

13:16
Savaştan kaçmaya çalıştı, yapamayınca ağlayarak yardım istedi
Savaştan kaçmaya çalıştı, yapamayınca ağlayarak yardım istedi
12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:25:32. #7.13#
SON DAKİKA: Zor Günler Geçiren Anne - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.