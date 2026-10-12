DEÜ Hastanesi 6 günde 3 böbrek nakli gerçekleştirdi, başarı oranı yüzde 90'ı aşıyor - Son Dakika
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DEÜ Hastanesi 6 günde 3 böbrek nakli gerçekleştirdi, başarı oranı yüzde 90'ı aşıyor

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DEÜ Hastanesi 6 günde 3 böbrek nakli gerçekleştirdi, başarı oranı yüzde 90\'ı aşıyor
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DEÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 6 gün içinde 3 başarılı böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. 1992'den bu yana merkezde toplam 475, son bir yılda ise 10 böbrek nakli yapıldı; yüzde 90'ın üzerindeki başarı oranıyla hizmet ücretsiz sunuluyor.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 6 günde 3 başarılı böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. Merkezde son bir yılda 10, 1992 yılından bu yana ise toplam 475 böbrek nakli gerçekleştirildi. Yüzde 90’ın üzerinde başarı oranına sahip olan DEÜ Hastanesi, tamamen ücretsiz sunduğu sağlık hizmetleriyle böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen hastalara 34 yıldır umut oluyor.

6 GÜNDE 3 BÖBREK NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve hekimlerinden oluşan ekip tarafından, DEÜ Organ Nakli Merkezinde 6 gün içerisinde 3 başarılı böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi  ve Böbrek Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Zekai Serhan Derici öncülüğündeki 20-25 kişilik  ekip, böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen hastaların tedavilerini başarıyla sürdürüyor.

1992 yılından bu yana toplam 475 böbrek nakli operasyonunun gerçekleştirildiği DEÜ Organ Nakli Merkezinde, son bir yılda 10 böbrek nakli yapıldı. Yüzde 90’ın üzerinde başarı oranına sahip merkez, tamamen ücretsiz sunduğu sağlık hizmetleriyle hastalara umut olurken, aynı zamanda organ nakli alanında nitelikli sağlık profesyonellerinin yetişmesine de katkı sağlıyor.

DEÜ Hastanesi 6 günde 3 böbrek nakli gerçekleştirdi, başarı oranı yüzde 90'ı aşıyor

“BAŞARI, BÜYÜK BİR EKİBİN SENKRONİZASYONUYLA ELDE EDİLİYOR”

Böbrek nakli sürecinde doğru bilgilendirmenin tedavi başarısının önemli unsurlarından biri olduğunu   belirten Doç. Dr. Zekai Serhan Derici, nakil operasyonlarının yoğun emek ve uzun hazırlık süreçleri gerektirdiğini ifade ederek, “Nakil operasyonları son derece emek, yoğun ve saatler süren hazırlıklar gerektirir. Bu başarı tek bir kişinin değil; cerrahi, nefroloji, immünoloji, anestezi ekipleri, organ nakli koordinasyon birimi, yoğun bakım uzmanları,

ameliyathane/klinik hemşireleri ve personellerinden oluşan çok büyük bir ekibin kusursuz senkronizasyonuyla elde edilir. Başarı ile yapılan her böbrek nakli prosedürünün ardında, bu işe gönülden katkı sağlayan onlarca doktor, hemşire, tekniker ve her kademeden sağlık çalışanının olduğunu unutmamak lazım,” dedi.

 “ORGAN NAKLİ, SADECE HASTANIN DEĞİL, ÇEVRESİNİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRİYOR”

Organ naklinin yalnızca hastanın yaşamını değil, hastanın çevresindeki insanların hayatını da doğrudan etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Derici, “Eğer bir aile, yoğun bakımda yatan yakını için organ nakli bağışçısı olması konusunda onay verirse karaciğeri 1 kişi, böbrekleri 2 kişi, pankreas 1 kişi, ince bağırsak, akciğer ve kalp ile birlikte hastanın ailesinden hasta ile ilgilenen 7-8 kişinin de hayatı düzene girecek’’ şeklinde konuştu

İLKLERİN MERKEZİ DEÜ

Organ nakli alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan DEÜ’de, ilk böbrek nakli ve ilk periton diyalizi uygulamalarının yanı sıra ilk canlı vericili sağ karaciğer nakli gibi önemli operasyonlar da gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, üniversitenin organ nakli alanındaki kurumsal hafızasının ve deneyiminin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

 DEÜ’DE ORGAN NAKLİ HASTANESİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yeni açılan bölümlerin tanıtımı amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, DEÜ’de Organ Nakli Hastanesi yapılanmasına yönelik hazırlıkların başladığını açıklamıştı. Üniversitenin uzman kadrolarla güçlendirdiği organ nakli hizmetlerini müstakil ve modern bir çatı altında toplaması planlanan Organ Nakli Hastanesi ile İzmir’in uluslararası sağlık turizminde yeni bir merkez haline gelmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Organ Nakli Hastanesi kapsamında tüm nakil süreçleri, laboratuvarlar, yoğun bakım üniteleri ve operasyon salonlarının bağımsız bir yapılanma modeliyle hizmet vermesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Platformu
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