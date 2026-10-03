1.630 bağımsız bölümün bulunduğu Antakya Atatürk Caddesi'nde esnaf kepenk açtı - Son Dakika
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1.630 bağımsız bölümün bulunduğu Antakya Atatürk Caddesi'nde esnaf kepenk açtı

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Hatay Antakya'da yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerine kavuşan esnaf, müşterilerini ağırlamaya başladı. Caddede 930'dan fazla konut ve 610'dan fazla ticari alanın yer aldığı toplam 1.630 bağımsız bölüm inşa edilirken, Vali Mustafa Masatlı esnafı ziyaret etti.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi'nde yeniden inşa edilen iş yerlerine kavuşan esnaf, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Atatürk Caddesi'nde 930'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan ve yaklaşık 79 ofis olmak üzere toplam 1.630 bağımsız bölüm inşa edildi. Yerleşimlerin başladığı bölgede iş yerleri de peyderpey açılırken, cadde yeniden insanları ve ticaretiyle buluşmaya başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Atatürk Caddesi'nde iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti. Masatlı, ardından eşi Esra Masatlı ile birlikte Çuhadar Ailesi'nin yeni evine konuk oldu. Bülent ve Arzu Çuhadar ile çay içip sohbet eden Masatlı, ailenin yeni yuvasındaki mutluluğuna ortak oldu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Masatlı, Atatürk Caddesi'nde yeniden başlayan hayatın kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Masatlı, "Yıllardır üzerinde çalıştığımız bir caddede artık yeni bir ailenin sofrasına oturmak, evlerin ışıklarının yandığını görmek, esnafımızın yeniden kepenk açmasına şahitlik etmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor ve azmimizi daha da artırıyor. Bugün artık yapılan işlerin sadece fiziki karşılığını değil, insan hayatındaki karşılığını da görmeye başladık" dedi.

Atatürk Caddesi'nde açılan her kapının, yanan her ışığın ve kurulan her sofranın Hatay'ın yeniden kendi ritmine, hayatına ve gücüne kavuştuğunu gösterdiğini belirten Masatlı, "Hatay tarih boyunca büyük yıkımlar yaşamış ama her defasında yeniden ayağa kalkmış kadim bir şehirdir. Bugün Hatay'ımız 9'uncu kez yeniden doğdu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 1.630 bağımsız bölümün bulunduğu Antakya Atatürk Caddesi'nde esnaf kepenk açtı - Son Dakika
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