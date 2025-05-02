1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri Başlıyor

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri, 1-6 Mayıs 2025 tarihlerinde Akvaryum Kafe Restoran'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte çocuklara kitap sevgisi aşılanacak, çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

02.05.2025 19:42  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri", 1-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akvaryum Kafe Restoran'da gerçekleştirilecek. "Minik Okurlar, Büyük Hayaller" sloganıyla yola çıkan etkinlikte çocuklara kitap sevgisini aşılamanın yanı sıra birçok renkli ve eğlenceli faaliyet de miniklerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında dans gösterileri, atölyeler, yazar söyleşileri, yarışmalar ve heykel çalışmalarının da yer alacağı programda çocukların keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenen organizasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bence çok ama çok özel bir iş yapıyoruz. Günümüzün küreselleşen dünyasında çocuklarımızın televizyonlara, tabletlere, telefonlara hapsolduğu bir dönemde, onları sokağa çıkartacak, doğayla ve kitaplarla buluşturacak bir etkinlik hazırladığımız için çok mutluyuz. Belediyeyi kendi eviniz gibi düşünebilirsiniz. Çocuklarımız için hem güvenli hem de keyifli bir ortam sunuyoruz. Bu etkinliğin Çiğli'de düzenlenmesi ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu organizasyon, çocuklarımızın hafızalarında güzel anılar bırakır."

Başkan Yıldız, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına, destek sunan firmalara ve çocuklarla bir araya gelecek yazar, sanatçı ve atölye eğitmenlerine de teşekkürlerini iletti.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri, 6 Mayıs'a kadar minik kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Etkinlik, Belediye, Eğitim, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Çocuk, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:29:35. #7.13#
SON DAKİKA: 1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.