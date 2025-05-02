1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri Başlıyor

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri", 1-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akvaryum Kafe Restoran'da gerçekleştirilecek. "Minik Okurlar, Büyük Hayaller" sloganıyla yola çıkan etkinlikte çocuklara kitap sevgisini aşılamanın yanı sıra birçok renkli ve eğlenceli faaliyet de miniklerle buluşacak.

Etkinlik kapsamında dans gösterileri, atölyeler, yazar söyleşileri, yarışmalar ve heykel çalışmalarının da yer alacağı programda çocukların keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, düzenlenen organizasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bence çok ama çok özel bir iş yapıyoruz. Günümüzün küreselleşen dünyasında çocuklarımızın televizyonlara, tabletlere, telefonlara hapsolduğu bir dönemde, onları sokağa çıkartacak, doğayla ve kitaplarla buluşturacak bir etkinlik hazırladığımız için çok mutluyuz. Belediyeyi kendi eviniz gibi düşünebilirsiniz. Çocuklarımız için hem güvenli hem de keyifli bir ortam sunuyoruz. Bu etkinliğin Çiğli'de düzenlenmesi ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu organizasyon, çocuklarımızın hafızalarında güzel anılar bırakır."

Başkan Yıldız, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına, destek sunan firmalara ve çocuklarla bir araya gelecek yazar, sanatçı ve atölye eğitmenlerine de teşekkürlerini iletti.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Çiğli Çocuk Kitap Günleri, 6 Mayıs'a kadar minik kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.