1 Ekim'de Eskişehir'de yaşlılar ve çocuklar Yaşar Aydın'ın müziğiyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 Ekim'de Eskişehir'de yaşlılar ve çocuklar Yaşar Aydın'ın müziğiyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1 Ekim\'de Eskişehir\'de yaşlılar ve çocuklar Yaşar Aydın\'ın müziğiyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevinden yaşlılar ile koruma altındaki çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte sanatçı Yaşar Aydın eserlerini seslendirdi; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da katıldı.

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan yaşlılar ile Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocukların katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kuruluş idarecilerinin katılım sağladığı etkinlikte Eskişehirli sanatçı Yaşar Aydın, birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Yaşlıların ve çocukların müziğin birleştirici gücü etrafında buluştuğu etkinlikte, kuşaklar arası iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sunan güzel anlar yaşandı.

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Farklı kuşakları aynı ezgilerde buluşturan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
EskişehirGüncelAydınDünyaMüzikYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
15:45
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:48:27. #.0.3#
SON DAKİKA: 1 Ekim'de Eskişehir'de yaşlılar ve çocuklar Yaşar Aydın'ın müziğiyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei