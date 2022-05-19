'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı - Son Dakika
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'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı

19.05.2022 13:15
'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı

'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "1'inci Van Fotoğraf Maratonu", kayıtların alınması ve ilk fotoğrafın çekilmesi ile başladı.

'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "1'inci Van Fotoğraf Maratonu", kayıtların alınması ve ilk fotoğrafın çekilmesi ile başladı.

Kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in ilk fotoğrafı çekmesiyle start aldı. Fotoğraf tutkunlarının 4 gün boyunca 16 farklı rotada fotoğraf çekebileceği maratonda tüm rotalara ücretsiz ulaşım hizmeti veriliyor. 4 kategoride fotoğraf ve 2 kategoride drone olmak üzere 6 kategoride çeşitli ödüllerin verileceği maratona fotoğraf sanatçıları büyük ilgi gösterdi.

İlk fotoğrafı çekerek maratonun startını veren Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Türkiye'nin dört bir yanında katılım olduğunu belirterek, etkinliğin ilin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Etkinliğin Van'da bir ilk olduğunu ifade eden Çelikel,

"Van Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanında katılımının olduğunu görmek bizleri sevindirdi. Edirne'den İstanbul'a, Zonguldak'tan hatta ve hatta İran'dan da birçok fotoğraf sevdalısı maratonumuza eşlik ediyor. 4 günlük, bu süreçte 4 farklı rotada 16 farklı noktada varlığımızın yaban hayatı, ören yerleri, tarihi güzellikleri ve Van'daki yaşama dair fotoğrafı deklanşörleriyle buluşturacak. Bu kareleri nihayetinde Türkiye'nin çok saygın fotoğrafçılarından oluşan jürimizin takdirine sunacaklar. İnşallah keyifli bir 4 gün olacağını düşünüyoruz. Biz de ara ara iştirak edeceğiz. Bu maratona bugün de otobüslerimiz hazır ve katılımcılarımıza şimdi rotalarına doğru yavaş yavaş uğurlayacağız. İnşallah günün sonunda da hem ödüllendirilmesi hem de akabinde 65 fotoğraftan oluşan bir Van sergimiz olacak. Bu süreçte tüm halkımızı ve fotoğraf sevdalılarını etkinliğimize katılmaya bekliyoruz" dedi.

Maratona İstanbul'dan katıldığını belirten Esra Erdör ise "İlk kez Van'a geliyorum. Organizasyon çok güzel, bugün Akdamar Adası'na gideceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Maratona Kocaeli'nden katılan Dilan Yaşar da, organizasyondan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Maratonunun 22 Mayıs Pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.

'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı
'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı
'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı
'1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı
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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, Türkiye, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel '1'inci Van Fotoğraf Maratonu' başladı - Son Dakika


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