1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

18.10.2022 15:57
1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.F.Ö., tutuksuz yargılanan ağabeyi B.B.Ö. ile T.B ve öldürülen O.A.'nın müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Davada tutuklu yargılanan M.F.Ö., kimseyi öldürme kastı olmadığını söyleyerek, beraatını ve tahliyesini talep etti. Cinayete kurban giden O.A.'nın babası Ş.A. da, iki kardeşin ve T.B nin anlaşarak oğlunu öldürdüklerini öne sürerek en ağı şekilde yargılanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan M.F.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarih erteledi.

Olay

29 Ekim 2021'de Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde çıkan tartışmada silahla vurulan O.A, arkadaşları tarafından Yeşil Mahalle Cumali Sokak'taki evine getirilmişti. Ailesinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan O.A, 8 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından M.F.Ö., B.B.Ö. ve T.G. hakkında dava açılmıştı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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