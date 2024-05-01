Edremit\'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

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Balıesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen kortej yürüyüşü ve mitingle birlikte coşkuyla kutlandı. Edremit'teki kutlamalara tiyatro oyuncusu Umut Durmaz Zoro kıyafeti ile katılarak dikkatleri çekti.

Edremit'te Vergi Dairesi önünden başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne katılan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Baraj Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı üzerinden devam ederek Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda toplandı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da belediye personeliyle birlikte hizmet binası önünde toplanarak 1 Mayıs kutlamalarına katıldı.

Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı'na doğru binlerce işçi sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüdü. İşçiler ellerinde Türk bayrakları ve bağlı bulundukları STK'ların flamalarıyla İşçi Bayramı coşkusunu yaşattı. Meydandaki programda DİSK Genel-İş Baş Temsilcisi Ceyda Uzunkaya, Birleşik Kamu İş'e bağlı Eğitim İş Başkanı Zeki Tiryaki işçilerin hak ve talepleri hakkında konuşma yaptı. Daha sonra yerel sanatçılar tarafından konser düzenlendi. 1 Mayıs İşçi Bayramı programına binlerce işçi, sendika temsilcileri, STK'lar ve siyasi partiler katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, işçilerin bayramını kutlayarak emekçilerin yanında olduklarının altını çizdi. Ertaş, işçinin haklarını her zaman savunduklarını bundan sonra da savunacaklarını, her yerde olduğu gibi meydanlarda da işçinin sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Düzenlenen etkinliklere Çizgi Film ve Sinema karakteri Zoro kıyafeti ile katılan tiyatro oyuncusu Umut Durmaz 1 Mayısta tiyatro ve sinema emekçilerine dikkat çekmek için bu kıyafeti giyerek kutlamalara katıldığını ifade etti. - BALIKESİR