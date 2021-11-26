Üye Girişi
10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu - Son Dakika

10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu

26.11.2021 13:31
10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu

Yaklaşık 10 ay önce çalışmalara başlayan Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Başkan adayı Sedat Karabulut, metal yorgunluğunu kırmak için aday olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 ay önce çalışmalara başlayan Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Başkan adayı Sedat Karabulut, metal yorgunluğunu kırmak için aday olduğunu belirtti.

Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası Olağan Genel Kuruluna yaklaşık 1.3 ay kaldı. Tam 1 yıl öncesinden adaylığını açıklayıp çalışmalara başlayan Sedat Karabulut, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 25 yıldır sektörün içerisinde bulunduğunu belirten Karabulut, esnafın sorunlarına çözüm üretmek ve odada oluşan metal yorgunluğunu kırmak için aday olmaya karar verip çalışmalara başladığını belirtti. Kara bulut yaptığı açıklamada, "Sayın başkanın enerjisinin bittiğini düşündüğümüz için aday olmaya karar verdim. Kahveci esnafına ve sektöre hizmet etme imkanı kalmadığını düşünüyoruz. Bıkkılık ve metal yorgunluğu olduğunu düşünüyoruz. Halbuki bizim esnafımızın çözüm bekleyen çok ciddi sorunları var, sıkıntıları var. Oluşan bu metal yorgunluğunu kırıp, esnafımızın sorunlarına çözüm üretebilmek için bir yıl öncesinden aday oldum. 10 aydır çalışmalarını sürdürüyorum" dedi. - SİVAS

10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu
10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu

Esnaf Odası, İnternet, Sivas, Metal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı! 14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı! Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi 12:35 Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

Son Dakika Haberleri
14:31 Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek
14:20 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti
14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı!
14:10 Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü
14:05 Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin
14:03 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
13:59 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
13:32 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek         
14:31
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Hasan Can Kaya'nın Bandırma hakkında söylediklerine Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'nın Bandırma hakkında söylediklerine Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:14
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Türk-İş'in "Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçları Türk-İş'in "Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçları         
12:52
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!         
10:14
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 14:36:50. #1.12#
SON DAKİKA: 10 aydır sahada, metal yorgunluğunu kırmak için aday oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement