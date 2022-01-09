10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları - Son Dakika

Antalya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ATB Başkanı Ali Çandır ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yayınlanan mesajlar ile kutlandı. Gazeteciliğin önemine değinilen mesajlarda, zorlu çalışma şartlarına da değinilerek basın emekçilerinin günü tebriklerle kutlandı. 10 Ocak'ın bayram havasında geçeceği günlerin gelmesini temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ise "Çalışmalarımızda bizlere de yol gösteren ve ışık tutan basın emekçilerimizin 10 Ocak'ı yeniden bayram havasında geçireceği günlerin gelmesi dileğiyle bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Zor şartlar ve imkanlar dahilinde çalışıyorlar"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı milletin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerin, ülke demokrasisini korumada da büyük katkı sunduğunun altını çizdi. Vali Yazıcı, " Zor şart ve imkanlar içerisinde, zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Turizmin başkenti, bir dünya şehri olan Antalya'mızın; dünyada daha da tanınır hale gelmesinde, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarımızın çok önemli rolü bulunmaktadır. Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Gazeteciler, toplumun sesi"

Kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirerek, toplumun aydınlanması için fedakarca görev yapan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Toplumun sesi olarak kamuoyunun fikirlerini yöneticilere ve karar alıcı mercilere aktarmak suretiyle bir köprü vazifesi gören gazetecilerimizin önemli bir kamu hizmetini yerine getirdikleri de açıktır. Çalışmalarımızda bizlere de yol gösteren ve ışık tutan basın emekçilerimizin 10 Ocak'ı yeniden bayram havasında geçireceği günlerin gelmesi dileğiyle bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum" dedi.

"Toplumun aydınlanmasında önemli görevleri var"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Çandır, mesajında, "Toplumun aydınlanmasında önemli görev üstlenen basın çalışanları, denetleme göreviyle şeffaf yönetim anlayışı, demokrasi ve insan haklarının gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Güçlü basın güçlü toplum demektir. Kamu adına görev yapan basın mensupları çok zor şartlar altında çalışmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme, aydınlatma göreviyle hareket eden basın çalışanlarının sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi, haber takibi yapabilmesi ve haberi sağlıklı bir şekilde sunabilmesinin ortamı hazırlanmalı, yasal hakları güvence altına alınmalı ve uygulanmalıdır. Halkın gözü kulağı olan basın çalışanlarının gerek özlük hakları gerekse çalışma koşulları bakımından en iyi ortamda görev yapmalarını dilerim. Gazetecilerin haklarının yasal güvenceye kavuştuğu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, zor ve önemli görevlerinde başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarla aramızda köprü görevi görüyorlar"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, demokrasinin temel taşlarından olan gazetecilerin, toplumun haber alma ve doğru bilgiye ulaşmasının en etkili aracı olduğunu belirtti. Yücel, "Alanya'mızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan basın mensupları, vatandaşlarımızla aramızda önemli bir köprü vazifesi görmektedir. İlkeli, dürüst ve tarafsız yayıncılık prensiplerinden ödün vermeden, her koşulda kamuoyunu aydınlatmak ve en doğru bilgiyi kamuoyuna aktarmak için büyük bir gayretle çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA