10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nde Karabük\'te fotoğraf sergisi açıldı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Karabük'te "Gazeteci Objektifinden 10 Fotoğrafla Karabük" fotoğraf sergisi açıldı.

Bölgenin Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Esra Oğuzkağan Özkan tarafından Karabük Büyük Kulüp'te açılan sergide Karabük ile ilgili 10 fotoğraf yer aldı.

Karabük fotoğraflarını sergileyen Özkan, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü meslektaşlarımız ve değerli büyüklerimizle birlikte kutluyoruz. Farkındalık oluşturmak istediğim bir çalışma oldu. Öyle ki, yaklaşık 20 yıllık bir fotoğraf arşivim vardı. Bu fikrimi değerli eşim Korhan Özkan ile paylaştım ve iki gün kala 10 fotoğraf belirledik. Karabük'ün 14 yıl önceki halinden görüntüler ağırlıklı oldu. Belirlenen fotoğrafları sergiye hazır hale getirdik. Ardından Karabük Valiliği sergi malzemeleri için desteklerini esirgemedi. 'Gazeteci Objektifinden 10 Fotoğrafla Karabük' temalı sergimiz, aslında tüm meslektaşlarıma ithafen gerçekleşiyor. Karabük ve Safranbolu belediye başkanlıklarının düzenledikleri basın programlarında yer aldığı için ayrıca çok sevinç duydum. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürü borç bilirim. Değerli meslektaşlarımı bir arada görmekten onur duyduğumu belirtmek isterim. Gazeteciler birliğimiz daim olsun" dedi. - KARABÜK