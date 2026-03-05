10. Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahipleri açıklandı

Kartal Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 10. Vedat Günyol Deneme Ödüllerinin sonuçları açıklandı.

Türk edebiyatının önemli deneme yazarlarından Vedat Günyol'un anısını yaşatmak ve yeni kuşaklara tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ödüllere bu yıl 55 deneme yazarı eserleriyle başvurdu. Alfabetik sıra ile Adil İzci, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Bülent Ayyıldız, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Ferhad, Hüseyin Köse, Şenel Gökçe ve Tahir Şilkan'dan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 10. Vedat Günyol Deneme Ödülü, "Gölgenin Rüyası" adlı dosyasıyla ozan ve yazar Altay Ömer Erdoğan'a, Seçici Kurul Özel Ödülü ise 97 yaşında olmasına rağmen üretmeye devam eden yazar Hidayet Sayın'a "(S)Empati" adlı eseriyle verildi. 10. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü ise "Aidatını Ödediğimiz Cehennem" adlı dosyasıyla ozan ve yazar Samet Polat'ın oldu.

Ödüller, 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Öte yandan 2025 yılı boyunca "Vedat Günyol Yılı" kapsamında anma toplantıları, paneller, kitap yayınları ve kültürel etkinliklerle Vedat Günyol'un edebiyat ve düşünce dünyasına katkıları yeniden gündeme taşındı. - İSTANBUL