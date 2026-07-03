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10 Yaşında Hafızlık Başarısı

10 Yaşında Hafızlık Başarısı
03.07.2026 10:22
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Utku Günyılmaz, 7 ayda Kur'an'ı ezberleyerek hafızlık unvanı kazandı. Başarısı örnek gösterildi.

Denizli'de Merkezefendi İlçe Müftülüğü'ne bağlı Başkarcı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Utku Günyılmaz, örgün eğitimine devam ederken Kur'an-ı Kerim'i yalnızca 7 ayda ezberleyerek hafızlık unvanını kazandı. Düzenlenen törende genç hafız ve aynı başarıya ulaşan Zeki Afyon ödüllendirilirken, Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, bu başarının azim, disiplin ve aile desteğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Denizli'de eğitim hayatıyla birlikte hafızlık eğitimini sürdüren 10 yaşındaki Utku Günyılmaz, kısa sürede elde ettiği başarısıyla hem ailesinin hem de eğitimcilerinin gurur kaynağı oldu. Merkezefendi İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Başkarcı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencisi olan Utku, Kur'an-ı Kerim'i sadece 7 ay gibi dikkat çeken bir sürede ezberleyerek hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı. Henüz ilkokul çağında olmasına rağmen gösterdiği disiplinli çalışma azmiyle örnek olan küçük hafız için Başkarcı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda anlamlı bir tebrik programı düzenlendi. Programa Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, kurs öğreticileri, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini yürütmenin ciddi bir emek ve fedakarlık gerektirdiğini belirterek Utku Günyılmaz'ın gösterdiği başarının örnek alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Güneş, 10 yaşındaki bir öğrencinin sadece 7 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlamasının olağanüstü bir başarı olduğuna dikkat çekerek, "Böylesine güzel ve hayırlı bir evlat yetiştirdikleri, üç çocuklarının üçünün de hafız olmasına vesile oldukları ve Utku evladımıza bu ulvi yolda sonsuz destek verdikleri için kıymetli ailemizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimizi büyük bir titizlikle yetiştiren Başkarcı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hocalarımıza ve kurs yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bu başarı ekip çalışmasının, sabrın ve samimi gayretin eseridir." Dedi

"Kur'an'ın rehberliğinde bir ömür diliyorum"

Konuşmasında hafızlığın yalnızca ezberden ibaret olmadığını vurgulayan İlçe Müftüsü Güneş, Kur'an'ın hayatın merkezine alınmasının önemine işaret ederek, "Utku evladımız küçük yaşta nelerin başarılabileceğini herkese göstermiştir. Kendisine Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde lafzın hamili, mananın amili ve hikmetin kamili olacağı hayırlı bir ömür diliyorum." Dedi. Programda, Utku Günyılmaz'ın hafızlık yolculuğunda ailesinin verdiği destek de örnek gösterildi. Üç çocuklarının da hafız olmasına vesile olan aile, davetliler tarafından takdirle karşılandı. Program kapsamında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Utku Günyılmaz'ın yanı sıra hafızlık tacını giyen Zeki Afyon da unutulmadı. Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş tarafından iki öğrenciye çeşitli hediyeler takdim edilirken, kurs öğreticileri de öğrencilerin gösterdiği gayretin diğer çocuklara örnek olacağını ifade etti.

Kur'an tilaveti ve yapılan duaların ardından genç hafızlar aileleri, öğreticileri ve davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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