10 yıl sonra kanser olarak karşınıza çıkan HPV aşılamayla önlenebiliyor - Son Dakika
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Yerel

10 yıl sonra kanser olarak karşınıza çıkan HPV aşılamayla önlenebiliyor

10 yıl sonra kanser olarak karşınıza çıkan HPV aşılamayla önlenebiliyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Karabulut, HPV virüsüne karşı aşılama ve düzenli takibin önemini vurgulayarak, rahim ağzı kanserinin önlenebilmesi için HPV aşısı, tarama testleri ve düzenli takip gerektiğini belirtti. HPV aşısıyla bağışıklık sağlandığında rahim ağzı kanserinden korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Karabulut, HPV pozitifliği tespit edildiğinde deneyimli bir kadın doğum uzmanıyla görüşülmesi gerektiğini söyledi. HPV virüsünün kanser oluşumuna kadar geçen sürenin yaklaşık 10 yıl olduğunu belirten Dr. Karabulut, öncü lezyonların veya kanserin varlığını tespit etmek için kolonoskopi ve biyopsi yapıldığını ve tedavi planının buna göre belirlendiğini açıkladı.

19.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:14
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10 yıl sonra kanser olarak karşınıza çıkan HPV aşılamayla önlenebiliyor

DENİZLİ - Sincice ilerleyerek 10 yıl sonra kansere dönüşen HPV virüsüne karşı Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Karabulut, bilgi vererek aşılama ve düzenli takibin önemini vurguladı.

Rahim ağzı kanseri, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen 10 kanser türü arasında yer alıyor. HPV aşısı, tarama testleri ve düzenli takip ile önlenebilecek rahim ağzı kanserinde farkındalık oluşturabilmek adına her yıl Ocak ayı, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Karabulut, HPV virüsü hakkında bilgi vererek aşılama ve düzenli takibin önemini vurguladı.

"Önemli olan hastalığa yakalanmadan korunmayı sağlamak"

HPV virüsü hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Karabulut, "Ülkemizde şimdilik HPV aşıları Ulusal Aşılama Programına dahil olmamakla birlikte, kendi arzunuzla HPV aşılarınızı yaptırabiliyorsunuz. HPV rahim ağzı kanserlerinin neredeyse yüzde 99'undan sorumlu. HPV'ye karşı aşı ile bağışıklık sağlandığında rahim ağzı kanserinden de korunmuş oluyorsunuz. Kanser Erken Tarama Merkezlerinde de 5 yılda bir ücretsiz olarak HPV testi yapılıyor. HPV bulaşı olduktan sonra türüne göre gerekli işlemleri yapıyoruz. Ancak önemli olan hastalığa yakalanmadan korunmayı sağlamak. Bunun için aşılar büyük önem arz ediyor. 14 yaşın altında 2 doz, 14 yaş üzerinde 3 doz halinde yapılması yeterli. HPV pozitifliği tespit edildiğinde öncelikle bu konuda deneyimli bir kadın doğum uzmanı ile görüşmeniz gerekiyor. Bu durumda Kolonoskopi cihazıyla ayrıntılı bir inceleme yapıp şüpheli alandan biyopsi alıyoruz. Biyopsi sonucuna göre de tedavi planımızı yapıyoruz" dedi.

"HPV kanseri oluşuncaya kadar bulaştan sonra yaklaşık 10 yıllık bir süre geçiyor"

HPV virüsünün bireye bulaşmasının ardından kanser oluşumu yaklaşık 10 yıl gibi bir süreç aldığını vurgulayan Dr. Karabulut, "Rahim ağzı kanserlerinin oluşması için uzun bir süre gerekiyor. HPV maruziyeti olduktan sonra HPV kanseri oluşuncaya kadar 10 yıllık bir süre geçiyor. Sizde HPV virüsünün tespit edilmesi demek sizde kanser var demek değildir. Öncesinde öncü lezyonlar olabiliyor. Kolonoskopi ile aldığımız biyopsi ile öncü lezyonlar ya da kanser var mı diye bakıyoruz. Tedavi planımızı sonuca göre belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 10 yıl sonra kanser olarak karşınıza çıkan HPV aşılamayla önlenebiliyor - Son Dakika

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