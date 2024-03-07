100 yaşındaki Aliye Nine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile tekrar buluştu

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100 yaşındaki Aliye Nine, bir kez daha Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi. İkinci buluşmada da gülümseten diyaloglar ortaya çıktı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Aliye Nine'yi evinde ziyaret etmişti. Erzurum ağzıyla Vali Mustafa Çiftçi ile sohbet eden Aliye Nine, iadeiziyaret sözü de vermişti. Beklenen bu buluşma gerçekleşti ve Vali Çiftçi eşi Azime Hanım ile birlikte Aliye Nine'nin evine bir kez daha gidip onu alarak evlerinde misafir etti. Aliye Nine Vali Çiftçi'ye hitaben "Bak beni unutmak yok" diye tembih edince Vali Mustafa Çiftçi, "Buradan gidinceye kadar böyle zaman zaman gelip ziyaret edeceğim" dedi.

Aliye Nine'nin Vali Çiftçi ve ziyaretçilere şeker ikram ederken, "Allah'ızı severseniz çok alın" demesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Sohbet sonrası Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Hanım, Aliye Nine'yi evinden alarak Valilik Konağı'na götürdü ve burada bir süre misafir etti.

Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aliye Nine'mizi daha önceden anlaştığımız gibi hanımla beraber ziyaret ettik, evimize davet ettik, komşusuyla beraber evde misafir ettik. Hoş sohbet Nine'mizle hoşça vakit geçirdik, hayır dualarından bolca nasiplendik. Onlar bizim dua kapımız, onların sayesinde Cenab-ı Allah yerden bereketini, gökten rahmetini eksik etmiyor" dedi. - ERZURUM