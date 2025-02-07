100 Yaşındaki Gezva Korkut'un Anıları

Yerel

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da yaşayan ve 100 yaşını geçtiği tahmin edilen Gezva Korkut, geçmişe ilişkin anılarını paylaştı. Korkut, "Oğlumun dediğine göre 100 yaşın üzerindeyim ama sanki 14 yaşında bir genç kız gibiyim. Eski zamanlarda insanların birbirine merhameti vardı. Şimdi zaman değişti" dedi.

Şanlıurfa'da yaşayan ve 100 yaşını geçtiği tahmin edilen Gezva Korkut, şunları söyledi:

"Oğlumun dediğine göre 100 yaşın üzerindeyim ama sanki 14 yaşında bir genç kız gibiyim. Eski zamanlarda insanların birbirine merhameti vardı. Eskiden kız olsun, erkek olsun herkes hal hatır sorardı. Eskiden insanlar hasta olduğunu zaman Allah rızası için yanına gelir, gönülden muhabbet ederlerdi. Şimdi zaman değişti, dünya değişti hatta ölümler bile değişti. Eskiden ölüye saygı vardı. Ölüye bakarlardı, dualar okunurdu ve en güzel şekilde defnedilirdi. Şimdilerde ise ölüyü hemen hastaneye kaldırıp devlet tarafından yıkanıyor, hızlıca defnediliyor. Dünya bozulmuş. Eskiden çocuklarımızın boğazından keser hastaya, hasta yakınlarına götürürdük, şifasını arardık. Şimdi bir tas yoğurdu bile sakınıyorlar. Evde pişen yemekler hiç komşuya götürülmez mi?"

Gezva Korkut'un oğlu Abit Korkut ise nüfus kayıtlarının geçmişte düzensiz olduğunu belirterek, "Eskiden insanlar hemen kaydedilmezdi, belki 10 yıl boyunca kayıt altına alınmamış kişiler vardı" dedi. Dört oğlu, üç kızı ve 50'den fazla torunu olan Gezva Korkut'un sağlığının iyi olduğunu belirten Abit Korkut, "Bizimle birlikte yaşıyor, herhangi bir sıkıntısı yok. İhtiyaçlarını biz karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.