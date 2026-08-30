104. Zafer Bayramı Geçit Töreni Ankara\'da Kutlandı

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alanından, Ulus'ta bulunan 1. Meclis binasına kadar Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. Düzenlenen korteje Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile Polis Özel Harekat ekipleri katıldı. Ayrıca kortejde mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kıyafetler giyen askerler, atlı polisler ve motosikletli polisler de yer aldı. Kortejde yer alan gaziler de Jandarma Özel Harekata ait araçların üstünde vatandaşları selamlaması dikkat çekti. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü ve etkinlik sona erdi.

Vatandaşlar alkışlarını eksik etmedi

Geçit töreni boyunca vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı. Rütbeli askerler ise kortej süresi boyunca yol kenarında çocuklara Türk bayrağı armağan etti.

"İnşallah vatana ve millete hayırlı evlatlar büyütürüz"

Korteji çocuklarıyla birlikte izlemeye gelen Ahmet Dinçbilek yaptığı açıklamada, "Bizler için zamanında canlarını verdiler. Bizler de evlatlarımızla beraber her daim bu topraklar için canımızı vermeye hazırız. Bugün de bunu aşılamak için çocuklarımızla buraya geldik. İnşallah vatana ve millete hayırlı evlatlar büyütürüz" şeklinde konuştu.

"Bayramımız kutlu olsun"

Çocuklarına da milli bayramları öğretmek için çaba sarf ettiğini belirten Buse Dinçbilek ise, "Bugünü çok özel bir şekilde anıyoruz. Çocuklarımızın da bu günü anması için elimizden geleni yapıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Milli bayramlar bizim için birlik ve beraberlik ifade ediyor" diye konuştu.