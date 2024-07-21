11 yaşındaki çocuk, yıpranan Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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Yerel

11 yaşındaki çocuk, yıpranan Türk bayrağını değiştirdi

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Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda gezen 11 yaşındaki Tarık Yılmaz, yıpranan Türk bayrağını fark ederek yerine yeni bir bayrak çekti. Yorucu bir tırmanış gerçekleştiren Tarık, vatan ve bayrak sevgisiyle hareket ettiğini belirtti.

21.07.2024 13:03
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(OSMANİYE) - Gezmek için gittiği Osmaniye'nin Zorkun Yaylası 2099 rakımlı Keldaz mevkisinde dalgalanan Türk bayrağının eskidiğini fark eden 11 yaşındaki Tarık Yılmaz, bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Osmaniye'de yaşayan 11 yaşındaki Tarık Yılmaz, babasıyla birlikte gezmeye gittiği 2099 rakımlı Keldaz'da bulunan Türk bayrağının yıpranmış olduğunu fark etti. Tarık Yılmaz ertesi gün şehir merkezinden yeni bir Türk Bayrağı alarak babasıyla tekrar Keldaz mevkisine tırmanış gerçekleştirdi. 2099 metre yüksekliğindeki Keldaz mevkisine ulaşan Tarık Yılmaz, yıpranan bayrağı indirerek yerine yeni aldığı Türk bayrağını göndere çekti.

Keldaz'a tırmanırken çok yorulduğunu ama vatan ve bayrak sevgisinin kendisini motive ettiğini söyleyen Tarık Yılmaz, "Yıpranmış ve eskimiş Türk bayrağımızı gördüğümde içim sızladı. Türk bayrağımızın her zaman tertemiz bir şekilde dalgalanması gerektiğini düşündüm ve babama söyledim. Babamla birlikte yeni Türk bayrağımızı alarak Keldaz'a tırmanış yaptık. Çok zor oldu ama vatanımıza olan sevgimiz bizi motive etti. Yeni bayrağı göndere çekerken gurur duydum. Herkesin bu tür konulara duyarlı olmasını ve bayrağımıza her zaman saygılı olmasını diliyorum" dedi.

11 yaşındaki çocuk, yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
Kaynak: ANKA

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